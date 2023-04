Jechał 187 km/h w zabudowanym. Zwalił na popularną aplikację

Ciekawa promocja.

Mam wrażenie, że gdyby aplikacja Yanosik nie istniała, polscy kierowcy zasilaliby konta Krajowego Funduszu Drogowego znacznie większymi pieniędzmi. Przypominam, że Yanosik to obecnie najpopularniejszy w naszym kraju, pomagający m.in. ostrzegać przed fotoradarami, patrolami policji, odcinkowymi pomiarami prędkości oraz niebezpieczeństwami na drodze. To właśnie ta apka miała przyczynić się do gorszącego wykroczenia, jakie popełnił pewien motocyklista.Policjanci dokonujący pomiaru prędkości w miejscowościbyli w szoku, gdy zauważyli motocyklistę mknącego w obszarze zabudowanym z prędkością. Kierujący pojazdem oprócz złamania przepisów związanych z prędkością dopuścił się również innych wykroczeń w ruchu drogowym. Policjanci podjęli próbę zatrzymania.

Chcesz się ścigać? Jedź na tor

Oprócz przekroczenia prędkości o 137 kilometrów na godzinę motocyklista popełnił szereg innych wykroczeń. | Źródło: Policja LubelskaPatrol policyjny przejechał za motocyklistą kilka miejscowości w kierunku gminy Borki, zanim udało się go zatrzymać.wytłumaczył swoje zachowanie w absurdalny sposób.Okazało się, że 37-latek przekroczył prędkość dlatego, że niez aplikacji o kontroli policyjnej. Jednym słowem mamy tu do czynienia z kierującym, który przepisowo jedzie najwyraźniej jedynie wtedy, gdy wie, że na swojej drodze ma fotoradar lub patrol policji. Wymiar sprawiedliwości na szczęście, a przynajmniej teoretycznie, zapewni mu dłuższy odpoczynek od kierowania pojazdami.Motocyklista pozadokonał dodatkowych wykroczeń za które łącznie został ukarany mandatem karnym w wysokości ponad 6 tysięcy złotych. Dodatkowo nałożono na niego punkty karne, które przekroczyły próg dozwolonych. Za to z kolei czeka go powtórny egzamin na prawo jazdy. Pytanie brzmi: czy jak wielu innych kierowców mężczyzna nie zignoruje braku "prawka" i nie wsiądzie z powrotem na motocykl.Internauci są zdziwieni, że za tak znaczące przekroczenie prędkości sąd nie zdecydował się nałożyć na kierującego zakazu prowadzenia pojazdów.Jeżeli korzystacie z Yanosika, apelujemy: jeździjcie przepisowo. Niech apka ostrzega Was na wypadek zagapienia się lub innego błędu, a nie będzie narzędziem umożliwiającym nieodpowiedzialną jazdę. Od ścigania się są tory, których w Polsce akurat nie brakuje.Źródło: Policja Lubelska