Piekło zamarzło. Aplikacje spoza App Store na iOS 17 dzięki Unii Europejskiej

To koniec Apple, jakie znamy?

Aplikacje spoza App Store na iOS 17

Pojawiają się informacje medialne, że najnowsze modele #iPhone będą wyposażone w kable USB-C, które będą działały tylko ze sprzętem #Apple. To byłoby zaprzeczenie przepisów jednolitej ładowarki. #commoncharger. Planujemy w PE spotkanie z przedstawicielami #Apple . Bo trudno coś… pic.twitter.com/XouFDGTuK5 — Róża Thun (@rozathun) March 29, 2023

DMA może oznaczać rewolucję w usługach Apple

Unia Europejska na dobre zabiera się za praktyki Apple na Starym Kontynencie. Wcześniej szeroko opisywaliśmy kwestię stosowania złącza USB-C w nowych smartfonach Apple iPhone 15 i kolejnych. Sugerowaliśmy wtedy, że producent z Cupertino zaimplementuje je zapewne na swoich zasadach i utrudni korzystanie z tanich zamienników przewodów. Zareagowała na to polska posłanka Parlamentu Europejskiego, która zapewniła , że organy UE nie pozwolą korporacji na sięganie po takie fortele. Zobaczymy. Teraz okazuje się, że instytucje wspólnotowe chcą wymusić na Apple zmianę również innego stanowiska, jeszcze przed debiutemPremiera iOS 17 odbędzie się na zapowiedzianym jakiś czas temu wydarzeniu Apple WWDC 2023 . Według doniesień Marka Gurmana z Bloomberga, najnowsza wersja mobilnego systemu operacyjnego Apple ma pozwolić użytkownikom na wgrywanie do pamięci urządzeń aplikacji spoza oficjalnego sklepu App Store. Byłby to gigantyczny przełom i złamanie jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa stanowionych przez Apple.Zmiana pozwoliłaby konsumentom zrezygnować z korzystania z App Store, a deweloperom omijać konieczność płacenia Apple prowizji od sprzedaży, wynoszącej. Podobno Unia Europejska zmusza amerykańską firmę do dostosowania się do wytycznych(ang. Digital Markets Act - DMA), który wszedł w życie 1 listopada 2022 roku. Wymaga on od "firm-strażników" otwarcia swoich usług i platform dla innych podmiotów i programistów.Co istotne, Apple dawałoby taką możliwość konsumentom jedynie w krajach unijnych.DMA może mieć ogromny wpływ na platformy Apple i może spowodować, że Apple dokona poważnych zmian w App Store, Wiadomościach, FaceTime, Siri i nie tylko tam . Według Gurmana Apple planuje wdrożyć obsługę sideloadingu, aby spełnić nowe europejskie przepisy do przyszłego roku. Jeśli zatem nie w iOS 17, to najpóźniej w iOS 18 pozwoli na opisane wyżej praktyki.