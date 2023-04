API DirectStorage 1.2 wydane. Skróci czas wczytywania gier na HDD

Posiadacze dysków twardych, radujcie się.

DirectStorage 1.2 także dla HDD

Technologiapowstała między innymi po to, aby skrócić czas wczytywania gier na konsolach. Jak się później okazało, funkcja trafiła do systemu Windows 11 , a nieco później również do Windows 10. API DirectStorage tworzono z myślą o najszybszych nośnikach SSD NVMe PCIe, ale najnowsza aktualizacja o numerze 1.2 wspiera także klasyczne dyski talerzowe. To spore zaskoczenie.Firma Microsoft opublikowała na swój blogu dla deweloperów post, w którym niespodziewanie chwali się zaimplementowaniem do API DirectStorage 1.2 wsparcia dla wciąż używanych przez graczy dysków talerzowych. Podczas gdy DirectStorage wcześniej wykorzystywał tryb niebuforowany do przekazywania danych z dysków SSD do GPU tak szybko, jak to tylko możliwe, teraz obsługuje on trybdla starszych dysków twardych.