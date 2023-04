Google zrobi wszystko, żebyś korzystał z najnowszych wersji aplikacji

Ma w tym pomóc nowa funkcja Sklepu Play. Ma w tym pomóc nowa funkcja Sklepu Play.



Google postanowiło wprowadzić dosyć istotną funkcjonalność do Sklepu Play – mowa o specjalnym powiadomieniu informującym o konieczności zaktualizowania aplikacji z powodu wystąpienia poważnych błędów. Dzięki temu koncern ma nadzieję, że doświadczenia użytkowników płynące z korzystania programów zaprogramowanych z myślą o Androidzie znacząco się poprawią. Przyjrzyjmy się tej nowości nieco bliżej.





Doczekaliśmy się ważnych zmian w Sklepie Play



Od pewnego czasu mamy do czynienia z zauważalną poprawą działania Sklepu Play – każdego miesiąca pojawiają się specjalne posty pozwalające podejrzeć najważniejsze zmiany wprowadzone do usługi. Dzięki temu wiemy, iż dzieje się tam naprawdę sporo, choć jakimś dziwnym trafem nieustannie pojawiają się doniesienia o wykryciu podejrzanych narzędzi zawierających chociażby malware. Google natomiast bez przerwy zapewnia, iż jego sklep staje się nie tylko bezpieczniejszy, ale też po prostu przyjemniejszy w użytkowaniu.



Teraz mamy do czynienia z ogłoszeniem dosyć interesującego rozwiązania. Jeśli posiadacie smartfon/tablet działający na Androidzie 7.0 lub nowszym, to zauważycie małą zmianę. Aplikacje mające problemy z crashami w skuteczniejszy sposób poinformują konsumentów o dostępnej aktualizacji. Próba ich ponownego uruchomienia spowoduje wyświetleniem notyfikacji informującej o dostępności specjalnego patcha likwidującego konkretne problemy. Dzięki temu wskaźnik „crash rate” ma zostać zmniejszony.



Źródło: Google



Konsument otrzyma rzecz jasna opcję zrezygnowania z instalacji aktualizacji, ale zaleca się kliknięcie przycisku „Update”, by bez przeszkód korzystać z konkretnej usługi. Jeśli zaś chodzi o wymagane do wykonania kroki, to klient tak naprawdę nie musi nic robić – to Sklep Play zajmie się wykryciem dostępności update’u oraz pozostałymi rzeczami. To dobra wiadomość.



Tym samym Google daje jasno do zrozumienia, że należy na bieżąco aktualizować wszystko, co jest zainstalowane na naszym urządzeniu. Zgadzam się z tym, ale nie należy przy tym popadać w skrajność – niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z usługami działającymi znacznie gorzej nawet po wprowadzeniu patcha mającego likwidować problemy wyrządzające mniej szkód.



Nowość powinna być już dostępna u wszystkich konsumentów.



Źródło: Google