Parkujesz przed Biedronką lub Lidlem? Możesz potrzebować tej aplikacji

Aby uniknąć kary.

APCOA Parking Polska z karą od UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował właśnie o ukaraniu APCOA Parking Polska kwotą 822 850 złotych w związku z wykrytymi naruszeniami. Firma ta jest operatorem parkingów znajdujących się przy wielu budynkach w Polsce, spośród których na pierwszy plan wysuwają się placówki sieci Biedronka i Lidl. Dlaczego ukarano APCOA Parking Polska i dlaczego warto mieć na smartfonie aplikację APCOA Flow Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości ok. 822 tysięcy złotych na APCOA Parking Polska w związku z naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów. Podmiot ten ograniczał sposoby składania reklamacji, dopuszczając jedynie zgłoszenia przez formularz na stronie internetowej lub listownie. UOKiK wymaga również dopuszczenia zgłoszeń mailowych lub osobiście.Drugie z naruszeń dotyczyło terminu rozpatrywania reklamacji. Do 1 stycznia 2023 roku, jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, reklamacja była uznana. Nowe przepisy, związane z wprowadzoną w Polsce Dyrektywą Omnibus , skróciły ten czas do 14 dni.Osoby pragnące parkować swoje samochody na wybranych parkingach Biedronki, Lidla oraz innych instytucji, gdzie operatorem parkingu jest spółka APCOA Parking Polska, muszą pod pewnymi warunkami uiszczać opłaty za parkowanie. Najwygodniej zrobić to poprzez aplikację na smartfonie, którą można płacić za parkowanie na ponad 45 parkingach w Polsce - wszystkich oznaczonych w apce zieloną ikoną.Oczywiście dla klientów sklepów parking jest zazwyczaj darmowy, ale dla pozostałych osób już taki być nie musi. Parkując swoje samochody zwracajcie uwagę, czy robicie to na parkingu, na którym nie obowiązują opłaty.Apkę APCOA Flow możesz pobrać na systemy Android i iOS za pośrednictwem sklepów znajdujących się w systemie Twojego smartfona lub za pomocą poniższych odnośników. Wybór należy do Ciebie.Źródło: mat. własny, UOKiK