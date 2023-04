Tego jeszcze nie było.

Eksperyment o ciekawych rezultatach

Miasto Patna, które było jednym z celów obserwacyjnych chińskiej sztucznej inteligencji. | Źródło: mat. własne

Satelity w rękach AI

Co by było, gdyby sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad znajdującymi się w kosmosie satelitami? Naukowcy zpostanowili to sprawdzić. Na szczęście, przeprowadzili swój eksperyment z głową, dając sztucznej inteligencji dostęp tylko i wyłącznie do kamer jednego z chińskich satelitów. Dostęp ten zagwarantowali na 24 godziny.Omawiany eksperyment został przeprowadzony z użyciem małego obserwacyjnego satelity znanego jako. Jak wspomniałam, naukowcy nie pozwolili sztucznej inteligencji przejąć kontroli nad wszystkimi systemami maszyny, a tylko nad jej systemem kamer. Innymi słowy, AI nie mogła zmieniać orbity pojazdu.No więc, w jaki sposób sztuczna inteligencja wykorzystała system kamer satelity? Naukowcy odkryli, że ta zdecydowała się przyjrzeć z jego pomocą dość nietypowym celom. Jednym z tych celów było Patna, miasto nad rzeką, z którego pochodzi tak zwany pułk Bihar. Pułk ten brał udział w konflikcie, który w 2020 roku miał miejsce między wojskami indyjskimi i chińskimi wPodczas eksperymentu sztuczna inteligencja przeprowadziła również obserwacje japońskiego portu. Mowa o porcie znanym z okazjonalnego przyjmowania statków marynarki wojennejCo istotne, w ramach swojego eksperymentu naukowcy nie przekazywali sztucznej inteligencji żadnych poleceń. Ta wybrała swoje cele obserwacyjne w zupełności samodzielnie i trudno stwierdzić, dlaczego zdecydowała się przyjrzeć takim, a nie innym obszarom – między innymi dlatego, że nie podzielono się żadnymi szczegółowymi informacjami na jej temat. Celem eksperymentu było sprawdzenie, jak sztuczna inteligencja wykorzystałaby dostęp do kamer satelity. Cóż, wykorzystała go w sposób co najmniej ciekawy.Zdaniem badaczy sztuczna inteligencja mogłaby znacznie usprawnić konstelację chińskich satelitów. Niektóre z tych satelitów w ogóle nie są bowiem używane, a inne pełnią role o niskiej wartości. Dzięki sztucznej inteligencji maszyny te mogłyby znacznie sprawniej ostrzegać władze o potencjalnych zagrożeniach czy nietypowej aktywności.Chiński eksperyment może nieco niepokoić. Jasne jest bowiem, w jaki sposób Chiny mogłyby wykorzystywać satelity kontrolowane przez AI – do sprawniejszego szpiegowania innych państw. Jeżeli zdecydują się na oddanie kontroli nad kamerami satelitów sztucznej inteligencji, niewątpliwie tego samego dokonają inne państwa, aby nie pozostać w tyle.Nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję na to, że nikt nie zdecyduje się oddać sztucznej inteligencji pełnej kontroli nad jakimkolwiek satelitą. To mogłoby się bardzo źle skończyć.Źródło: SCMP , fot. tyt. Canva