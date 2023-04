MSI Afterburner z pierwszą tak dużą aktualizacją od lat

Darmowa aplikacja do podkręcania GPU w nowym wydaniu.

Najnowsza wersja MSI Afterburner gotowa do pobrania

Podkręcasz na własną odpowiedzialność, ale nie bój się tego robić

W styczniu tego roku najlepszy darmowy program do podkręcania kart graficznych, MSI Afterburner, stanął na krawędzi przepaści . Rozwijany od dawna przez programistę Aleksieja Nikołajczuka miał zostać porzucony z trywialnego powodu: producent kart graficznych nie był w stanie dogadać się z Nikołajczukiem w sprawie przelewu, co z kolei miało związek z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską przez Stany Zjednoczone. Nie wiadomo czy finalnie doszło do porozumienia, ale MSI Afterburner otrzymał właśnie pierwszą znaczącą aktualizację od lat. Możecie ją już pobrać! MSI Afterburner to wbrew swojej nazwie program do podkręcania wszystkich kart graficznych NVIDIA i AMD, dowolnego producenta. Najnowszyzawiera długą listę zmian, w tym monitoring dla kart graficznych Intel Arc. Niestety, kart graficznych Intel wciąż nie da się za pośrednictwem omawianego narzędzia.W nowym wydaniu aplikacji dodano oficjalne wsparcie dla kart graficznych z serii NVIDIA GeForce 40, AMD Radeon RX 7900 oraz obsługę kontroli napięcia dla wersji kart GeForce RTX 3060 Ti opartych na rdzeniu GA103 i nowszych pamięciach GDDR6X. W informacjach o wydaniu widnieje też eksperymentalna obsługa procesorów Intel 13. generacji i procesorów AMD Ryzen 7000.Przy okazji RivaTuner Statistics Server doczekała się wydania o numerze v7.3.4.Najnowsza wersja MSI Afterburner jest już dostępna do pobrania z poziomu naszej bazy oprogramowania, za darmo. Wystarczy skorzystać z poniższego odnośnika.Pamiętajcie, że korzystanie z MSI Afterburner jest bezpieczne, dopóki nie grzebiecie przy podnoszeniu napięć oraz kontrolujecie temperatury karty. W sieci znajdziecie mnóstwo poradników dla w zasadzie każdego modelu, które pomogą Wam podkręcić Wasze GPU krok po kroku. To naprawdę prosty sposób na dodatkowe klatki na sekundę w grach.Źródło: MSI