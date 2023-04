PKP Intercity to teraz lepsza aplikacja. Pojawiły się wyczekiwane nowości

Powinny być tam od początku, ale cóż…



Mobilna aplikacja PKP Intercity wzbogaciła się właśnie o istotne nowości, które z pewnością ucieszą część użytkowników. Państwowa spółka poinformowała o wdrożeniu wsparcia dla płatności Apple Pay oraz funkcji metastacji. Co prawda są to dosyć podstawowe rozwiązania i powinny stanowić element wydania premierowego usługi, ale jak to się mówi – lepiej późno niż wcale. Zerknijmy więc z bliska na najnowszą aktualizację.





Spora aktualizacja zawitała do aplikacji PKP Intercity



Nie tak dawno doczekaliśmy się unowocześnienia systemu zakupu biletów na przejazdy PKP Intercity – debiutująca aplikacja mobilna nie spełniła jednak oczekiwań konsumentów, o czym można przekonać się chociażby poprzez sprawdzenie ocen w Sklepie Play. Programiści nie stracili jednak wiary i od momentu debiutu byliśmy już świadkami debiutu kilku istotnych łatek nie tylko naprawiających błędy, ale implementujących kluczowe rozwiązania.



Teraz mamy do czynienia z kolejną aktualizacją. Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie spółki, najnowsza wersja usługi wprowadza m.in. możliwość płacenia z użyciem Apple Pay – cały proces przeprowadzany jest rzecz jasne za pośrednictwem systemu Przelewy24, lecz sama płatność odbywa się już przez narzędzie od technologicznego giganta. Warto wspomnieć, iż na początku marca doczekaliśmy się także opcji płatności z użyciem Google Pay – mówimy więc o znaczącym ułatwieniu dla konsumentów.



Źródło: PKP Intercity



Poza tym wdrożono także funkcję metastacji. Teraz wystarczy wpisać tylko nazwę miejsca (gdzie rozpoczyna i kończy się podróż), a system sam wyświetli listę wszystkich połączeń dostępnych z danego miasta. To kluczowe ułatwienie i bardzo się dziwię, że wdrożono je dopiero teraz. Nie trzeba już bowiem teraz doprecyzowywać stacji znajdującej się w konkretnej miejscowości – zamiast Warszawa Centralna można wpisać np. Warszawa (dowolna stacja). Tego typu funkcjonalność ograniczy liczbę ewentualnych pomyłek i uczyni planowanie podróży bardziej elastycznym procesem.



Źródło: PKP Intercity



Przy okazji doczekaliśmy się oświadczenia Tomasza Gontarza, członka zarządu PKP Intercity:



Intensywnie pracujemy nad tym, aby stale ulepszać naszą aplikację mobilną. Chcemy, aby wyszukanie dogodnego połączenia, zakup biletu na nie oraz korzystanie z aplikacji podczas podróży było proste, intuicyjne i wygodne. Ostatnie tygodnie pokazują, że pasażerowie coraz częściej korzystają z aplikacji PKP Intercity.



Nie zabrakło oczywiście przedstawienia planów na dalszy rozwój aplikacji. Użytkownicy mogą spodziewać się wdrożenia możliwości udostępnienia biletu w formacie .pdf, opcji zakupu biletów międzynarodowych oraz takich z więcej niż jedną przesiadką (w pojedynczej transakcji) czy dodania biletu do kalendarza. Doczekamy się także widoczności stacji pośrednich na trasie przejazdu, a także informacji o opóźnieniach. Brzmi to obiecująco, chociaż większość z tych funkcji brzmi jak podstawowe rozwiązania, a nie nowości podnoszące komfort podróży. Zobaczymy co z tego będzie.



Aha, jeszcze coś – aplikacja PKP Intercity posłużyła już podobno do zakupu ponad 300 tys. biletów przez ostatnie trzy miesiące.



Źródło: PKP Intercity