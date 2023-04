Dzięki sztucznej inteligencji najlepsza funkcja Windows 11 stanie się jeszcze lepsza

Microsoft coraz mocniej stawia na sztuczną inteligencję.

Ulepszenie dla istotnych funkcjonalności Windows 11

Smart Snap – jak to będzie działać?

Nie jest sekretem to, żema poważne plany związane ze sztuczną inteligencją. Plany te nie kończą się na implementacji chatbota ChatGPT w wyszukiwarce Bing i generatora obrazóww przeglądarce Microsoft Edge . Gigant z Redmond pragnie też, aby możliwości zaawansowanej sztucznej inteligencji wykorzystywały też jego systemy operacyjne Microsoft niedawno zapowiadał, że następny, czyli najprawdopodobniej, będzie mocno stawiał na rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Niemniej, najwyraźniej i Windows 11 otrzyma pewne udoskonalenia wykorzystujące. Właśnie dowiedzieliśmy się, jaka funkcja najpewniej doczeka się ulepszenia w pierwszej kolejności.Jak donosi, w najnowszych poglądowych wydaniach systemu Windows 11 (w kanale Dev Programu Insider) pojawiła się wczesna wersja ulepszonych funkcji, czyli „”. Podobno jest ona jednak ukryta i działa tylko na niektórych konfiguracjach.Dla przypomnienia, Snap Layouts to, funkcja, która pozwala błyskawicznie przypisać wybrane okno do danej części ekranu. Snap Grouping sprawia zaś, że system pozwala utworzyć grupy okien wspólnie wypełniających cały ekran komputera. Jest też jeszcze funkcja, która po przypisaniu do części ekranu pierwszego okna wyświetla nam zbiór pozostałych okien, które możemy przypisać do reszty ekranu. Są to zdecydowanie najbardziej użyteczne nowości wprowadzone przez Microsoft wraz z Windows 11.W jaki sposób Microsoft postanowił powyższe funkcje udoskonalić? Wygląda na to, że sztuczna inteligencja ma zapamiętywać i rozumieć zachowanie użytkownika systemu w kwestii korzystania z funkcji Snap Layouts i Snap Grouping.