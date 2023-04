Awaria w PKO BP. Serwis internetowy i aplikacja nie działają

Kolosalne kłopoty klientów banku.



Od kilku godzin ma miejsce poważna awaria w jednym z największych polskich banków - PKO BP. Problemy występują w przypadku wersji webowej banku oraz mobilnych aplikacji na systemy Android i iOS. Sytuacja od rana uległa nieznacznej poprawie, ale wiele osób wciąż nie może zalogować się na swoje konto.



PKO Bank Polski nie działa - 17.04.2023

Awaria w PKO BP mogła zostać wywołana wskutek prac modernizacyjnych, które miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę w godzinach od 24:00 do 6:00. Nie wiadomo jednak co ją wywołało z trywialnego powodu: bank milczy w tej sprawie. Faktem jest to, że klienci nie mogli od rana zalogować się do aplikacji mobilnej i przeglądarkowej wersji serwisu banku.



Liczba raportów w serwisie Downdetector jest już mniejsza niż o poranku, ale wciąż duża.