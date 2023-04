Nowe Mapy Google na wakacje. Na te 4 funkcje warto czekać

Będzie się działo.

Wakacje nadciągają wielkimi krokami, a to oznacza idealny czas na aktualizacje popularnych aplikacji z mapami. Nowe Mapy Apple zadebiutowały w Polsce 7 kwietnia i muszę przyznać, że są naprawdę genialne. Nie odważę się powiedzieć, że są lepsze niż Mapy Google , ale na pewno firma z Cupertino stanęła na wysokości zadania i znacząco zwiększyła ich funkcjonalność. Nowości w swoim narzędziu planuje udostępnić także Google, jednakże przed sezonem wakacyjnym pojawią się one tylko u niektórych użytkowników.Jeszcze w tym miesiącu aż cztery istotne nowości pojawią się w aktualizacji Google Maps dla Androida i iOS. Wszystkie one skupiają się na wędrówkach pieszych po bezdrożach. Jako pierwsi skorzystają z nich mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy dosłownie na dniach będą cieszyli się nowinkami związanymi z eksploracją parków narodowych... i nie tylko.Pierwsza ze zmian to wyszczegółowienie najważniejszych atrakcji w obrębie parków narodowych. Załóżmy, że chcesz odwiedzić Park Narodowy Yellowstone. Wyszukaj park, a zobaczysz najlepsze zdjęcia najważniejszych atrakcji. Wystarczy tapnąć w dowolne zdjęcie, aby dowiedzieć się szczegółów na temat atrakcji - zobaczyć filmy i recenzje od osób, które już tam były. Następnie da się je wygodnie dodać do planu podróży.

Nowości w Mapach Google. | Źródło: GoogleKolejna, jeszcze istotniejsza nowość, to nawigowanie po pieszych szlakach turystycznych. Po wyszukaniu szlaku zostanie on w całości wyświetlony na mapie, aby móc zobaczyć jego podgląd przed wyruszeniem w drogę. Trasie towarzyszyły będą recenzje szlaku oraz zdjęcia. Wyszczególniony zostanie poziom trudności szlaku oraz to, czy jest to szlak pieszy, rowerowy czy może dla biegaczy.Nowości w Mapach Google. | Źródło: GoogleTrzecia z nowinek dotyczy kluczowych informacji na temat parków i szlaków w postaci na przykład dokładnie zaznaczonych na mapach wejść na szlak lub bram wejściowych do parków. Od momentu wprowadzenia aktualizacji możliwe będzie łatwe wyznaczenie trasy do początku szlaku.Nowości w Mapach Google. | Źródło: GoogleMapy Google offline na szlakach turystycznych to ostatnia, choć wcale nie najmniej ważna ze zmian. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby zaznaczyć obszar parku narodowego i pobrać sobie jego szczegółową mapę. Można ją później wyświetlać w trybie offline, na przykład wtedy, gdy zasięg okaże się bardzo słaby.Nowości w Mapach Google. | Źródło: GoogleGoogle zapowiedziało, że aktualizacja zostanie udostępniona globalnie w ciągu następnych kilku miesięcy. Nie sprecyzowano, czy Google zmapowało wyłącznie amerykańskie parki narodowe, czy może pokusiło się o uszczegółowienie nawigacji również na europejskich szlakach turystycznych. Osobiście bardzo na to liczę.Źródło: Google