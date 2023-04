Nowa funkcja na Discord. Tego właśnie brakowało, ale jest pewien szkopuł

Nowe wiadomości głosowe.

Discord i wiadomości głosowe

Jak wysłać wiadomość głosową na Discordzie?

Kilka dni temu Piotr informował Was o zniesieniu jednego z najbardziej uciążliwych limitów , obowiązujących do tej pory na popularnym komunikatorze Discord. Darmowa aplikacja do prowadzenia rozmów w obrębie grup tematycznych, umożliwiająca przy tym komunikowanie się ze znajomymi i nieznajomymi poprzez czaty tekstowe i głosowe została właśnie wzbogacona o długo wyczekiwaną funkcję. Mowa o opcji przesyłania wiadomości głosowych. Niestety, istnieją pewne ograniczenia.Do tej pory Discord pozwalał komunikować się z innymi za pomocą wiadomości tekstowych oraz rozmów głosowych. Najnowsza aktualizacja przyniosła nowość w postaci wiadomości głosowych, które da się wysyłać zarówno w prywatnych rozmowach, jak i ogólnym czacie serwerów z liczbą członków mniejszą od 200.Wiadomości głosowe na Discord da się odsłuchiwać w desktopowej i mobilnej wersji aplikacji. Niestety, wysyłać je można z jakiegoś powodu wyłącznie z poziomu smartfona lub tabletu. To doskonała forma komunikacji w sytuacji, kiedy chcecie coś szybko powiedzieć, zamiast tracić czas na pisanie.Co ważne: wiadomości głosowe musi włączyć administracja lub moderacja serwera. Właściciel serwera może uzależnić opcję korzystania z nowej formy wiadomości na przykład od rangi użytkownika.Wysłanie wiadomości głosowej na Discordzie jest bajecznie proste. Obok przycisku emoji widnieje nowa. Przytrzymaj ją, a zaczniesz nagrywać wiadomość. Gdy skończysz nagrywać, po prostu puść przycisk nagrywania, a Twoja wiadomość zostanie natychmiast wysłana.Masz dużo do powiedzenia i nie chcesz cały czas trzymać palca? Przesuń palec w górę ekranu do ikony symbolizującej. Gdy skończysz mówić, dotknij przycisku Wyślij, a Twoje nagranie zostanie wysłane.Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz wysłać nagrania, przesuń palec do kosza podczas nagrywania wiadomości.Źródło: Discord