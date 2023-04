Windows 11 wprowadza świetną nowość. Będziecie nią zachwyceni

Przeglądanie zdjęć zmieni się nie do poznania.



Windows 11 już wkrótce wzbogaci się o dosyć istotną nowość. Wszystko wskazuje bowiem na to, iż Eksplorator plików zyska zintegrowaną galerię zdjęć – tę zmianę dostrzegli właśnie użytkownicy korzystający z wczesnej wersji systemu operacyjnego. Wygląda więc na to, że odrębna aplikacja Zdjęcia już wkrótce stanie się dosyć bezużyteczna. Przyjrzyjmy się bliżej nadchodzącym planom technologicznego giganta.





Windows 11 doczeka się wbudowanej Galerii



Od dłuższego czasu wiadomo, że Microsoft planuje nieco namieszać w Eksploratorze plików – docelowo stanie się on częściowo niezależny od samego rdzenia oprogramowania. Zauważymy tam szereg dodatkowych narzędzi, także tych bezpośrednio powiązanych z płatną subskrypcją. Wdrożenie wszystkich usprawnień z pewnością zajmie sporo czasu, lecz dobrą wiadomością jest to, że szczegóły na ich temat ujawniane są z odpowiednim wyprzedzeniem.



Osoby korzystające z wczesnej wersji systemu Windows 11 zauważyły, iż build 23435 wyposażony jest w interesującą nowość. Mowa tu o Galerii wbudowanej bezpośrednio w wyżej wspomniany Eksplorator plików – dzięki temu użytkownicy otrzymają łatwiejszy sposób na przeglądanie wszystkich zdjęć przechowywanych na urządzeniu. Od razu na myśl przychodzi tu program Zdjęcia obecny na każdym komputerze z „okienkami” na pokładzie.



Źródło: Microsoft



No cóż, nawet sam Microsoft stwierdza, iż wdrożona właśnie Galeria ma dokładnie taką samą formę jak widok „Wszystkie zdjęcia” w systemowej aplikacji. Mamy więc do czynienia z częściowym jej zastąpieniem – zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i położenie konkretnych elementów interfejsu. Po prawej stronie zauważyć możemy oś czasu sygnalizującą moment wykonania zdjęć. Poza tym możemy spodziewać się znacznego usprawnienia w zakresie wyboru poszczególnych grafik oraz tworzenia folderów zawierających poszczególne fotografie.



Źródło: Microsoft



Bez wątpienia mówimy o istotnym dodatku do Eksploratora plików, choć zapewne część osób uzna go za „totalnie niepotrzebny”. Osobiście jednak korzystam z aplikacji Zdjęcia ekstremalnie rzadko, więc możliwość przeglądania zdjęć bezpośrednio z istotnej w systemie sekcji uważam za bardzo przyjemną i potrzebną. Na razie jednak dostęp ma do niej dosyć ograniczona liczba użytkowników.



Do wszystkich powinna ona trafić wraz z debiutem jesiennej aktualizacji 23H2. Czekacie na nią?



Źródło: Microsoft, XDA Developers