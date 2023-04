Instagram z licznymi nowościami. Rośnie konkurencja dla TikToka

Ucieszą się przede wszystkim twórcy Rolek.



Instagram wzbogacił się o szereg nowości, które przypadną do gustu przede wszystkim twórcom internetowym korzystającym z funkcji Reels – mogą teraz oni korzystać z przebudowanego narzędzia edycji materiałów wideo, co znacząco usprawni cały proces. Poza tym ulepszono sekcję statystyk oglądalności oraz interakcji z fanami. Mieszkańcy poszczególnych krajów zyskali ponadto opcję wysyłania prezentów ulubionym influencerom.





Instagram chce, by więcej twórców korzystało z Reels



Wygląda na to, że Meta na poważnie zabrała się za rozwój konkurencji TikToka – przynajmniej na ile to możliwe. Firma znajduje się obecnie w dosyć dogodnej sytuacji, gdyż chińska platforma toczy ostry bój nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z rządami wielu europejskich państw. Tymczasem usługa od Marka Zuckerberga zdaje się nigdzie nie wybierać, przynajmniej w teorii. Dlatego też warto nieco bliżej przyjrzeć się implementowanym rozwiązaniom.



Na samym początku warto wspomnieć o specjalnej sekcji, gdzie odnaleźć można aktualnie panujące trendy (audio + hasztag). Jeśli więc dany twórca do tej pory zastanawiał się, do której piosenki opłaca się najbardziej nagrać Reels, to teraz ma znacznie ułatwione zadanie – wystarczy spojrzeć na listę popularnych dźwięków. Kliknięcie w którykolwiek poskutkuje wyświetleniem treści go wykorzystujących oraz przycisku umożlwiającego nagranie własnego klipu. Osoby korzystające z TikToka zapewne doskonale kojarzą to rozwiązanie.



Źródło: Meta



Przyjemnym usprawnieniem zdaje się być także przebudowanie narzędzia edycji Rolek znajdującego się bezpośrednio w aplikacji. Użytkownicy są teraz w stanie łączyć ze sobą klipy wideo/audio, a także umieszczać naklejki i tekst na poszczególnych materiałach – oprócz tego zadbano o szereg innych pomniejszych udogodnień. Te są dostępne już globalnie na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS – tym samym Instagram chce skusić twórców do przygotowywania ekskluzywnych filmików. Zobaczymy jak to się sprawdzi.



Poza tym usprawniono sekcję podglądu statystyk każdej Rolki – firma obiecuje, że twórcy teraz mają jeszcze lepszy wgląd w to, jak ich materiał dociera do odbiorców oraz jakie wywołuje emocje. W tym celu dodano dwie nowe informacje – całkowity czas wyświetlania oraz średni czas oglądania (brane pod uwagę jest również ponowne odtwarzanie klipu). Dzięki temu influencerzy szybko podejrzą przez ile minut oglądano konkretny materiał. To z pewnością przyjemna zmiana.



Ciekawą zmianą jest także dodanie nowego rodzaju powiadomień. Teraz otrzymamy specjalną notyfikację w momencie, gdy ktoś zdecyduje się na zaobserwowanie naszego profilu bezpośrednio podczas oglądania wybranego materiału.



Oprócz tego system prezentów trafił właśnie do mieszkańców Australii, Kanady, Francji, Meksyku, Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii – polscy konsumenci muszą więc jeszcze nieco zaczekać. Poza tym usprawniono narzędzie poprzez dodanie ikony serca obok nazwy profilu wspierającego – kliknięcie w nią spowoduje wysłanie powiadomienia do tej osoby informujące, że twórca rozpoznał, iż konkretny gift został wysłany przez właśnie tego użytkownika. Ma to docelowo zwiększyć więź w danej społeczności.



Nie da się ukryć, że Meta coraz ambitniej podchodzi do rozwoju Reels i raczej na tym segmencie będzie chciała się w najbliższym czasie skupić.



