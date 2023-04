Pierwsza firma chce zastąpić pracowników sztuczną inteligencją

Zaczęło się.

Zaskakująca decyzja

„Aby skorzystać z nowej fali treści generowanych przez AI, dzisiaj zdecydowaliśmy się wstrzymać wszystkie wydatki na copywriterów i projektantów z zewnątrz.”

Ruch, który wiąże się z ryzykiem

Gdy w sieci zrobiło się głośno o usługach takich jak2 czy, niektórzy zaczęli obawiać się o to, że sztuczna inteligencja generująca obrazy w oparciu o tekst zastąpi artystów. Przynajmniej częściowo obawy te zaczęły się właśnie urzeczywistniać. Okazuje się bowiem, że jedna z największych chińskich firm zajmująca się działalnością z zakresu Public Relations (PR)– planuje zastąpić swoich zewnętrznych copywriterów i grafików generatorami AI. Kto wie, jakie przedsiębiorstwa pójdą jej śladem.Bloomberg donosi, że plany chińskiego giganta ujawnia wewnętrzna notatka rozesłana do jego pracowników. Podobno przedsiębiorstwo BlueFocus skontaktowało się nawet z takimi firmami jak, by zbadać możliwości użytkowania ich modeli sztucznej inteligencji na licencji., można przeczytać w notatce chińskiej firmy.Możliwości sztucznej inteligencji generującej obrazy w oparciu o tekstowe komendy są naprawdę ogromne. Sama się o tym przekonałam, testując kilka miesięcy temu Midjourney . Podczas tych testów zrozumiałam też jednak, że generatory AI mają pewne ograniczenia, które nie znikną tak prędko. Z pewnością mogą one stanowić przydatne narzędzie, z którego w swojej pracy mogliby korzystać w szczególności artyści i graficy.Także chatboty takie jak ChatGPT nie są idealne – potrafią dostarczać nieprawdziwych informacji i „halucynować”. Generowane przez nie teksty, jeśli mają być gdziekolwiek publikowane, i tak powinny być weryfikowane przez ludzi. Doskonale pokazał to przykład stworzonych przez AI tekstów publikowanych przez serwis CNET, zawierających liczne niewiarygodne wręcz błędy.Póki co firma Bluefocus nie skomentowała doniesień o tym, że w przyszłości zamiast zlecać pracę zewnętrznym grafikom i copywriterom zamierza korzystać z możliwości sztucznej inteligencji. Nie wiadomo więc, jak dokładnie firma zamierza do tematu podejść – zatrudnić na stałe osoby, które będą zajmować się stricte tworzeniem treści z użyciem AI, czy też oczekiwać, że w swoich działaniach po AI będą sięgać jej dotychczasowi pracownicy.Żadna z powyższych strategii może nie być zła, ale jedno jest pewne – do kwestii użycia AI w działaniach komercyjnych należy podchodzić bardzo ostrożnie. Jeżeli Bluefocus o to nie zadba, może mocno pożałować swojej decyzji. W tej chwili decyzja ta nie brzmi tak, jakby została odpowiednio przemyślana.Źródło: Bloomberg , fot. tyt. Pexels/Kindel Media