5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #333]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Voidpet

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 20,99 zł-529,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy oryginalną aplikację wspomagającą dbanie o zdrowie psychiczne, ciekawy tytuł pełen ćwiczeń rozciągających i relaksacyjnych, a także narzędzie do walki z uzależnieniem od smartfona. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w dwóch fabularnych tytułach typu idle clicker.

Challenge: Workout & Sleep Well

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 10,99 zł-249,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Oryginalne podejście do tematu dbania o zdrowie psychiczne. Mamy tu do czynienia z aplikacją wykorzystującą elementy grywalizacji. Opiekujemy się wirtualnymi zwierzętami i dbamy o ogród. Wykonujemy w tym celu proste zadania: nazywamy emocje, ćwiczymy wdzięczność, medytujemy itp. Aplikacja nie wywiera presji - oferuje spokojną przestrzeń do refleksji. Wszystko ujęte zostało w atrakcyjną oprawę graficzną.

SPACE

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 13,99 zł-66,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Ciekawy tytuł pełen ćwiczeń rozciągających i relaksacyjnych. Podajemy naszą regularną porę snu, a aplikacja dopasowuje trening, żeby ułatwić nam wyciszenie i zaśnięcie. Każde ćwiczenie jest opisane i opatrzone animacją. Interaktywny asystent prowadzi nas przez kolejne serie i ćwiczenia.Dodatkowym atutem są programy treningowe na każdą partię mięśni. Dostęp do części materiału wymaga wykupienia subskrypcji.

Overlord of Chaos

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,29 zł-799,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Narzędzie do walki z uzależnieniem od smartfona. Możemy dzięki niemu monitorować statystyki dotyczące korzystania z telefonu (czas spędzony przy ekranie) - ustalamy również cele, do których chcemy dążyć. Dodatkowym atutem jest tryb skupienia, który pozwala na przykład ograniczyć otrzymywane powiadomienia. W ten sposób ułatwimy sobie pracę czy naukę.Nie brakuje również dodatkowych funkcji jak blokowanie wybranych aplikacji czy powiadomienia o zbyt częstym odblokowywaniu ekranu.

Another Dungeon

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,69 zł-379,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Fabularna gra strategiczna typu idle clicker. Rozwijamy własną cywilizację (tematyka gry luźno opiera się na schematach historycznych) i podbijamy coraz większe terytorium. Dbamy o zapewnienie surowców, rekrutujemy armię i ustalamy strategię. Do zdobycia mamy również wielu bohaterów, których specjalne zdolności i ataki są w stanie przechylić szalę na naszą korzyść.Nie brakuje również możliwość zawierania sojuszy i wspólnej walki o terytorium.

Dynamiczny tytuł typu idle clicker. Łączy w sobie cechy kilku gatunków (między innymi MMORPG ze strategią karcianą). Przemierzamy rozległy kontynent w poszukiwaniu utraconych mocy, bierzemy udział w wieloosobowych pojedynkach, zbieramy zasoby i elementy wyposażenia bohatera. Nasze zadanie sprowadza się do przeciągania kart z zaklęciami i atakami specjalnymi na planszę, dzięki czemu możemy skupić się na elementach strategii i rozwoju postaci.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!