Mini Tennis - szybkie mecze dla każdego (recenzja gry)

Przyjemna gra sportowa.

Mini Tennis – pojedynki tenisowe dla zabawy

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,99 zł-429,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Nie da się ukryć, że sukcesy Igi Świątek przyciągają uwagę i sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej zainteresowani tenisem. Gier o tej tematyce nie brakuje - nie każdy jednak szuka rozbudowanej symulacji z trudnym do opanowania sterowaniem. Czasem chcemy się po prostu trochę pobawić.Mini Tennis to tytuł, który idealnie pasuje do poprzedniego zdania. Mamy tu bowiem do czynienia z typowo zręcznościowym tytułem sportowym. Rozgrywamy krótkie mecze tenisowe (do sześciu punktów) z innymi graczami lub botami. Wszystko w uproszczonej, kreskówkowej oprawie graficznej.Sterowanie nie jest zbyt skomplikowane i sprowadza się do obsługi dżojstika i jednego z przycisków przypisanych do konkretnego uderzenia. Samouczek dobrze przygotowuje do rozpoczęcia zabawy. Rozgrywka nie jest zbyt szybka, ale zapewnia sporo frajdy. Do naszej dyspozycji jest kilka trybów zabawy, sporo możliwości ulepszania zawodnika czy personalizacji wyglądu.Gra nie męczy zbyt częstymi reklamami, a mikropłatności nie są wymagane do dobrej zabawy.Minusy? Menu związane z ulepszeniami i wyposażeniem zawodnika mogłoby być bardziej czytelne i mniej krzykliwe. Dla niektórych rozgrywka po czasie może okazać się zbyt schematyczna.W ogólnym rozrachunku Mini Tennis to udana produkcja. Daje sporo frajdy - również mniej doświadczonym graczom.