Deweloperzy z Microsoftu pracowali nad specjalną wersją Windows dla Steam Deck

Co się stało z tym projektem?

Windows dedykowany Steam Deck

Projekt, który na razie nigdzie nie zmierza, a szkoda

„Problem w tym, że po prostu nie mieliśmy odpowiednich inżynierów, aby zrobić wiele z tego, co chcieliśmy, w krótkim oknie czasowym hackatonu.”

„Może ten pojedynczy artykuł pomoże mi w zachęceniu Microsoftu do realizacji tego pomysłu. Phil Spencer był bardzo miły i próbował skierować mnie do osób, które mogłoby pomóc, ale akurat wtedy wszyscy byli zajęci.”

Domyślniepracuje pod kontrolą SteamOS bazującego na systemiew dystrybucji. Nie brakuje jednak osób, które instalują na tym urządzeniu system Windows 10 lub Windows 11 , by uzyskać pełen dostęp do swojej biblioteki gier Steam.Windows 11 (tak jak Windows 10), jak wiadomo, został zaprojektowany z myślą o desktopach i nie posiada trybu dedykowanego przenośnym konsolom. Jego obsługa na Steam Decku nie należy zatem do najprzyjemniejszych doświadczeń. Jak się jednak okazuje, część pracowników Microsoftu po godzinach nad takim trybem pracowała.Do sieci właśnie wyciekło wideo, które pokazuje koncept Windows 11 z włączonym trybem przeznaczonym do grania na przenośnych konsolach. Tryb ten to podobno prototyp, który powstał w ramach wewnętrznego hackatonu zorganizowanego przez Microsoft we wrześniu.organizuje takie wydarzenia, by zachęcać pracowników do dzielenia się pomysłami i projektami, które mogą zainteresować kierownictwo i ostatecznie ujrzeć światło dzienne.Narrator wspomnianego wideo, czyli jeden z twórców projektu, doskonale omawia problemy, z jakimi zmagają się użytkownicy Windows 11 na Steam Deck. Problemy te obejmują brak wsparcia dla kontrolerów w grach spoza Steam, kłopoty z uruchamianiem gier (przez utrudniony dostęp do pamięci VRAM lub problemy z interpretacją parametrów ekranu) czy kłopoty z wyświetlaniem niektórych elementów interfejsu. Do tego dochodzi jeszcze dziwna ekranowa klawiatura.W wideo pokazano, że Microsoft mógłby powyższe problemy w bardzo łatwy sposób rozwiązać, niewielkim nakładem kosztów. Częścią prezentacji były zrzuty ekranu prototypowego interfejsu stworzonego na rzecz hackatonu przez(która pracuje w Microsofcie jako senior UX Designer). Na zrzutach tych widać launcher zdolny do uruchamiania gier ze Steam oraz usług takich jakczy. Jeden z nich przedstawia też klawiaturę zoptymalizowaną pod Steam Deck, którą można by obsługiwać dotykowo i kontrolerem, a nawet pływający pasek zadań.W filmie wspomniano te z, że w prototypie handheldowego trybu Windows 11 zaimplementowano nawet rozwiązanie dewelopera, który znalazł sposób na to, żeby system sterowania konsoli Steam Deck działał globalnie w całym systemie. Udało się też w nim umieścić rezultaty projektustarszego inżyniera oprogramowania z Microsoftu –, by sprawić, że uruchamianie gier na konsoli będzie prostsze. Deweloperzy mieli jednak jeszcze mnóstwo celów do zrealizowania.Niestety, po tym gdy w sieci pojawił się pierwszy artykuł poświęcony wideo, opublikowany przez The Verge, jeden z deweloperów prototypu wyjawił na, że projekt utknął w miejscu. Obecnie w Microsofcie nikt nad nim nie pracuje., czytamy.Kto wie, może dzięki nagłośnieniu omówionego projektu Microsoft zda sobie sprawę z tego, że warto go zrealizować. Być może oficjalnie oddeleguje do niego szereg deweloperów. Poczekamy zobaczymy. Zapewne lepiej się jednak na nic nie nastawiać.Źródło: The Verge , fot. tyt. Canva