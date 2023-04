Darmowy VPN na iOS? Opera teraz na urządzeniach Apple

Opera z darmowym VPN na iOS

Szukasz darmowego VPN na swojego iPhone lub iPada? Opera właśnie rozszerza swoją bezpłatną usługęna platformęTwórcy popularnej przeglądarki ogłosili, że usługa dostępna jest już dla niektórych użytkowników, pełne wdrożenie zostanie zakończone w ciągu najbliższych tygodni. Dzięki nowej funkcji, Opera stała się pierwszą przeglądarką internetową oferującą darmową wbudowaną sieć VPN na wszystkich głównych systemach operacyjnych, w tym Mac, Windows, Linux, Android i iOS.Jak podaje producent, VPN Opery obejmuje przeglądarkę oraz nie wymaga żadnej rejestracji, subskrypcji, zakładania konta, czy dodatkowych rozszerzeń – użytkownicy muszą jedynie przełączyć przycisk w menu głównym, po użyciu którego mogą zobaczyć lub zmienić swoją lokalizację. Opera zapewnia szyfrowanie ruchu VPN, a adres IP pozostaje prywatny. Opera twierdzi, że omawiany VPN nie gromadzi żadnych danych osobowych, ani informacji związanych z historią przeglądania czy adresem sieciowym, zapewniając pełną anonimowość. Użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do 4 wirtualnych lokalizacji na całym świecie.Równolegle z trwającym wdrażaniem bezpłatnej usługi VPN przeglądarka Opera na iOS otrzymuje również kilka dodatkowych aktualizacji. Funkcja zakładek pozwala użytkownikom lepiej zorganizować swoje życie online, a w połączeniu z szybkim wybieraniem zapewniają natychmiastowy dostęp do tego, co najważniejsze.