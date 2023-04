Spotify na iOS stało się właśnie 2,5 raza lepsze

Albo nawet 3 razy lepsze.

Spotify na ekranie blokady w iOS

Do tej pory użytkownicy smartfonów iPhone musieli zadowolić się widżetem Spotify umieszczanym na pulpicie. Jego użyteczność była dyskusyjna, a największy mankament popularnej aplikacji muzycznej stanowił brak dedykowanego widżetu, który można by było umieścić na ekranie blokady. Miło mi poinformować, że najnowsza aktualizacjawyeliminowała to niedociągnięcie.Nowa wersja Spotify 8.8.26 obsługuje widżet blokady ekranu na smartfonach z systememoraz. Dzięki niemu da się błyskawicznie uzyskać dostęp do muzyki podczas odblokowywania iPhone'a lub iPada. Aplikacja Spotify od teraz wyświetla też okładki albumów z ostatnio odtwarzaną muzyką bezpośrednio na ekranie głównym. Co ważne: wymagana jest wymienione, najnowsze wydanie iOS.Włączenie nowego widżetu Spotify na iOS jest łatwe i odbywa się w ten sam sposób, co dowolnego innego widżetu. Co ważne, z widżetu Spotify da się korzystać w małym i dużym rozmiarze.Aktualizacja Spotify jest, co tu dużo mówić, mocno spóźniona. Widżety na ekranie blokady w iOS zostały udostępnione we wrześniu minionego roku, wraz z iOS 16. Nie muszę chyba wspominać o tym, że funkcja taka na smartfonach z systemem Android jest dostepna już od dawna.Podejście Spotify do iOS może wynikać z licznych sporów platformy oferującej muzykę na żądanie z Apple. Jakiś czas temu Spotify oskarżyło z resztą Apple o nieuczciwe praktyki w zakresie pobierania od firmy opłat za dokonywanie płatności w obrębie aplikacji. Spotify wygrało sprawę przed europejskim sądem.Źródło: Spotify