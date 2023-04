Discord bez najbardziej uciążliwego limitu. Czekaliśmy na to zbyt długo

Ucieszą się darmowi użytkownicy.



Osoby odpowiedzialne za Discorda poinformowały o zniesieniu niezwykle irytującego limitu w postaci rozmiaru przesyłanych plików wynoszącego zaledwie 8 MB – teraz będzie to 25 MB, co znacznie podniesie komfort używania aplikacji przez użytkowników nieopłacających abonamentu. Zmiana powinna być już powszechnie dostępna, więc koniecznie sprawdźcie jej dostępność na swoich kontach. Czy wprowadzono coś jeszcze?





Discord ze zmianą, która ucieszy darmowych użytkowników



Ostatnimi czasy Discord wzbogaca się o szereg interesujących funkcjonalności, lecz większość z nich dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów pakietu Nitro. Ostatnio wdrożono chociażby zupełnie nowe motywy, super reakcje, dekoracje awatarów oraz soundboard – coraz częściej zaczęły pojawiać się opinie sugerujące zaniedbanie darmowych klientów. Chyba twórcy komunikatora je usłyszeli, bo właśnie ogłosili małą-wielką zmianę.



Okazało się, że podwyższono właśnie maksymalny rozmiar plików, które można udostępnić na serwerach. Teraz wynosi on 25 MB, co jest znacznym usprawnieniem w stosunku do poprzedniego ograniczenia wynoszącego zaledwie 8 MB – jeśli korzystacie z usługi, to pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę jak duży był to problem. Tak naprawdę niemożliwe było wysyłanie np. dłuższych filmików z TikToka, o materiałach własnoręcznie nagranych smartfonem już nie wspomnę.





hey @/everyone we're upping the file size limit from 8MB to 25MB. hazzzzzzzahhhhhhhhhh! pic.twitter.com/rBVTsJBDQH — Discord (@discord) April 10, 2023

W końcu się to zmieniło i zdecydowano się na wykonanie tego kroku zdecydowanie za późno – limit od dłuższego czasu stanowił problem i Discord utrzymywał go zapewne wyłącznie dlatego, by skusić klientów do wykupienia pakietu Nitro. Teraz przepaść pomiędzy niepłacącymi a płacącymi konsumentami jest naprawdę ogromna, więc zniesienie uciążliwego limitu aż tak mocno nie wybrzmiewa – a mogłoby. Nie da się jednak ukryć, iż część użytkowników jest bardzo zadowolona z implementacji zmiany, sam zresztą należę do tego grona.



Nie da się jednak zaprzeczyć ciągle powiększającej się przepaści. Teraz platforma oferuje dwa płatne subskrypcje – Nitro Basic (13,99 zł miesięcznie) oraz Nitro (47,99 zł miesięcznie). Jeśli zdecydujemy się na przelanie pieniędzy, to otrzymamy możliwość wysyłania jeszcze większych plików (50 / 500 MB), opcję używania niestandardowych emoji w dowolnym miejscu, specjalną odznakę Nitro w profilu czy dostęp do aktywności, ulepszenia serwera, niestandardowe profile, streamowanie wideo w jakości HD i wiele więcej. Płatnych funkcji pojawia się coraz więcej i nie wygląda na to, by w najbliższym czasie ten trend miałby się odwrócić.



Źródło: Discord