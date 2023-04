Revolut 9.0 na iOS i Android z wieloma nowościami

Revolut wprowadził właśnie na europejski rynek nową wersję 9.0 aplikacji, a wraz z nią m.in. wspólne konta bankowe Joint Accounts dla klientów w krajach EOG (ang. EEA).



Nowa usługa umożliwia użytkownikom Revolut utworzenie dodatkowego konta w aplikacji, które jest wspólną własnością dwóch osób - partnerów, przyjaciół lub członków rodziny. Jak podają twórcy, dostępna dla systemów iOS i Android wersja 9.0 aplikacji zawiera też szereg ulepszeń UX i grupową wersję komunikatora Revolut Chat.



Wspólne konto w Revolut

Według badania Revolut Money Report z początku 2023 r., 58% Europejczyków (w tym 51% w Polsce) preferuje wspólne konto do zarządzania wydatkami z partnerem lub partnerką, w sposób wyłączny (32% EU, 27% PL) lub jako uzupełnienie do kont prywatnych każdego z partnerów (26% EU, 24% PL). 33% zapytanych (39% w Polsce) woli jednak swoje budżety i pieniądze trzymać na osobnych kontach. 5% przyznało (4% w Polsce), że nie rozmawiają ze sobą o pieniądzach, bo nie chcą mieszać ze sobą miłości i finansów. 4% na pytanie czy lepiej mieć osobne czy wspólne konto do zarządzania wydatkami gdy mieszka się z partnerem lub partnerką wybrało odpowiedź nie wiem/wolę nie mówić (6% w Polsce).



Kiedy Revolut zapytał, jak Europejczycy dzielą się wydatkami z życiowym partnerem, najpopularniejszą odpowiedzią było 50/50 (36% EU, 33% PL). 22% respondentów stwierdziło (19% w Polsce), że wkład jednej osoby w parze powinien być większy lub mniejszy, w zależności od poziomu dochodów. 7% wskazało (11% w Polsce), że najlepiej jeśli jedna osoba w parze płaci za czynsz, a druga za rachunki i zakupy spożywcze. 4% wybrało opcję (również 4% w Polsce), w której jeden partner pokrywa wszystkie wydatki, ponieważ zarabia znacznie więcej. 1% potwierdziło (0% w Polsce), że stroną pokrywającą wydatki/czynsz nie są oni sami, lecz ich rodzice. 24% deklarowało (27% w Polsce), że nie zwracają na to uwagi/nie ma w tym względzie reguły.



foto. Revolut



Aby otworzyć konto wspólne, obydwie osoby muszą być klientami Revolut i zaktualizować aplikację do nowej wersji obsługującej funkcję Joint Accounts. Ponadto, obie osoby muszą mieć konta osobiste zarejestrowane w tym samym kraju, przez ten sam podmiot lub oddział Revolut (np. Revolut Bank UAB), nie mogą mieć też innego wspólnego konta wspólnego Revolut (ani wysłanego i oczekującego na potwierdzenie zaproszenia do innego konta wspólnego Revolut).



Co nowego w Revolut 9.0?

Wraz z nową odsłoną 9.0 aplikacji pojawił się Revolut Chat w wersji grupowej. Nowa funkcja pozwala kilku osobom omawiać i wyjaśniać w aplikacji Revolut szczegóły płatności - zamiast przełączać się między różnymi aplikacjami i komunikatorami. Zmiany te wpisują się w misję firmy oferowania usług, które obejmują wszystkie kwestie związane z finansami w jednym miejscu.



Aplikacja zyskała skróty na ekranie głównym: klienci mogą zmieniać wygląd aplikacji dzięki widżetom, które można dodawać i dopasowywać względem siebie na ekranie głównym. Zmiany w wersji 9.0 dotyczą szeregu usprawnień w kontekście UX i wydajności.



Źródło: Revolut