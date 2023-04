Masz kartę NVIDIA? Pokochasz VLC Media Player za jakość wideo

Darmowy odtwarzacz filmów z lepszą jakością wideo.

VLC Media Player z NVIDIA RTX Video Super Resolution

Jak włączyć RTX Video Super Resolution?

Przełomowa funkcja RTX Video Super Resolution w lutym tego roku zagościła w przeglądarkach internetowych Google Chrome Microsoft Edge . Dzięki niej posiadacze kart graficznych z serii GeForce RTX 3000 (Ampere) i RTX 4000 (Ada Lovelace) mogą cieszyć się zupełnie bezpłatną poprawą jakości wideo w sieci i na platformach dystrybucji cyfrowej. Co ważne, odbywa się to w zasadzie bez odczuwalnego obciążenia GPU oraz wzrostu poboru energii. Technikę zaczął właśnie wspierać chyba najbardziej lubiany z odtwarzaczy wideo, VLC Media Player 12 kwietnia odbyła się premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 , które dziś trafiły do sprzedaż. Równolegle producent wraz z Video Lan Organization ogłosili, że najnowsza wersja odtwarzacza wideo o nazwie VLC Media Player została wzbogacona o wsparcie technologii zwiększającej w czasie rzeczywistym jakość odtwarzanych materiałów wideo.Technologia NVIDIA RTX VSR łączy możliwości, jakie daje oprogramowanie (algorytmy AI) i rdzenie Tensor RTX obecne w najlepszych kartach graficznych NVIDIA, aby poprawić klarowność i ostrość filmów.Aby włączyć NVIDIA RTX Video Super Resolution dla VLC, wystarczy aktywować funkcję globalnie, za pośrednictwem. Można to zrobić na przykład pobierając uprzednio aplikację NVIDIA GeForce Experience , a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na jej ikonę w zasobniku i wybierając odpowiednią opcję.