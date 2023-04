mObywatel dziś stał się jeszcze lepszy. Długo czekałem na tę zmianę

Powiadomienia push w mObywatelu.

Powiadomienia push w mObywatel

Już jest! Nowa metoda autoryzacji #profilzaufany. Od teraz wszystkie działania w profilu możemy potwierdzać prosto i wygodnie za pomocą powiadomień PUSH w aplikacji #mObywatel.

Więcej https://t.co/sqzg1oQxLt@jciesz pic.twitter.com/Ad2D39ZsER — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) April 12, 2023

Aplikacja mObywatel to bezapelacyjnie jedno z większych dokonań władzy w zakresie cyfryzacji naszego kraju. Apka będąca cyfrowym portfelem na dokumenty, pozwalająca uzyskać błyskawiczny do nich dostęp, jest doskonalona praktycznie z miesiąca na miesiąc. Niedawno przyjęto ustawę, na mocy której mObywatel na smartfonie zastąpi fizyczny dowód osobisty w absolutnie wszystkich sytuacjach. Najnowsza aktualizacja pozwala poprzez powiadomienia push z mObywatel potwierdzać logowania i podpisy Profilem Zaufanym Do tej pory potwierdzenie logowania do Profilu Zaufanego możliwe było wyłącznie przy użyciu dość długich kodów przesyłanych w wiadomościach SMS na podany w PZ numer telefonu. W ten sam sposób potwierdzało się podpisywanie dokumentów, wysyłanie deklaracji do urzędu skarbowego i wykonywanie wielu innych e-usług. Od teraz ręczne przepisywanie kodów nie będzie konieczne, o ile ma się aplikację mObywatel. Wszystko dzięki powiadomieniom push.Powiadomienia push w mObywatelu trzeba aktywować, ale nie jest to skomplikowane.Zaloguj się do Profilu Zaufanego na stronie pz.gov.pl.Kliknij w prawym górnym rogu ekranu na swoje imię i nazwisko i wybierz->Klikniji zmień ją na powiadomienia push.Potwierdź powiadomienie z aplikacji mObywatel, akceptując zmianę.Po wprowadzeniu tej zmiany logowanie do Profilu Zaufanego będzie wymagało po wpisaniu loginu i hasła potwierdzenia w aplikacji mObywatel.Źródło: gov.pl