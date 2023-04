Narodowe zwierzęta jako superbohaterowie? Bielik i nie tylko według AI

Porcja niesamowitych obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Polski bielik jako superbohater

Usługi takie jakczy Midjourney , wykorzystujące sztuczną inteligencję do generowania obrazów na podstawie tekstów, pozwalają zobrazować wszystko to, co nam się wymarzy. Wystarczy odpowiedni pomysł i umiejętnie sformułowana komenda. Chcesz wygenerować kosmonautę siedzącego na koniu? Nie ma problemu. Kotki bawiące się planetami? Proszę bardzo.W serwisie YouTube można trafić nawet na kanał, który pokazuje tylko i wyłączenie to, jakie ciekawe koncepcje udało mu się zrealizować z pomocą generatora obrazów. W ostatnim czasie postanowił on poprosić sztuczną inteligencję o to, aby wygenerowała dla niego narodowe zwierzęta, tyle że ukazane jako superbohaterów. Rezultaty są niesamowite.Wiele krajów na świecie posiada jakieś zwierzę, które uznaje się za zwierzę narodowe. Na przykład, Kanada ma bobra, Botswana ma zebrę, Chiny mają pandę, Hiszpania ma byka, a(choć trwają spory, czy to jednak nie orzeł biały). Jak niektóre z tych zwierzą prezentowałyby się, gdyby były superbohaterami? Właśnie o tym można się przekonać dzięki filmom kanału Marvel Mind.Trzeba przyznać, że obrazy wygenerowane przez AI są naprawdę niesamowite. Każde zwierzę przedstawione przez sztuczną inteligencję prezentuje się po prostu majestatycznie – czy to tygrys z Indii, czy bóbr z Kanady, czy lew z Maroko, czy Lemur z Madagaskaru.