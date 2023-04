Android automatycznie zarchiwizuje aplikacje, których nie używasz

Nowa funkcja pozwala na zwolnienie zajętej pamięci.

Archiwizacja aplikacji na Androidzie

Dysponujesz niewielką ilością pamięci na dane w swoim smartfonie z systemem? Jeśli tak, to wiedz, żenareszcie wdraża funkcję, która może okazać się dla Ciebie bardzo użyteczna. Mowa o funkcjinieużywanych aplikacji. Jak ją włączyć i na czym ona tak właściwie polega? Spieszę z wyjaśnieniami.Automatyczna archiwizacja to funkcja, która pozwala użytkownikom urządzeń z Androidem zwolnić potrzebne miejsce na dane bez konieczności kompletnego odinstalowywania aplikacji. Jeżeli większość pamięci w Twoim telefonie jest zajęta, przy próbie instalacji aplikacji obsługującej funkcję autoarchiwizacji Google zaproponuje Ci włączenie tej funkcji.Gdy nie będziesz przez dłuższy czas korzystał na smartfonie z aplikacji wspierającej autoarchiwizację, Google po pewnym czasie automatycznie. Oznacza to, że na smartfonie pozostaną tylko ikona umożliwiająca włączenie aplikacji, a także Twoje osobiste dane zapisane w aplikacji.