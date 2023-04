AI nie potrafi rysować rąk, ale niebawem się to zmieni

Naukowcy pracują nad rozwiązaniami.

SI kontra ludzkie ręce

VCs: AI is going to make designers obsolete



AI accepting the job: pic.twitter.com/h57m1w53yz — gaut (@0xgaut) November 2, 2022

Sposób na palczasty kłopot

Jeszcze nie tak dawno temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja będzie w stanie generować tak świetne i realistyczne obrazy, jak dziś robią to Midjourney czy. Niemniej, istnieje coś, z czym generatory te nadal radzą sobie dość słabo – ludzkie ręce. Chociaż w tej kwestii na przestrzeni kilka ostatnich miesięcy dokonano pewne postępy, pole do popisu nadal jest duże. Omawiany problem mogą natomiast niebawem rozwiązać naukowcy z Chin.Na początku tego roku artystka i profesor ds. SI i sztuki z– wyjaśniła, że do tej pory programy AI nie były pewne, czym dokładnie jest „ręka”. Wskazała też, że ręce są na obrazach bardzo szczegółowe, a ich odpowiednie narysowanie wymaga zwrócenia uwagi na wiele niuansów.Kompleksowość ludzkich to jedna z przyczyn kłopotów, jakie AI ma w ich generowaniu. Wystarczą nieodpowiednio ułożone fałdy skóry, żyły i nie tylko, aby obrazy przedstawiające ręce stanowiły zbiór dziwaczności. Kolejna przyczyna to niewystarczająca liczba obrazów rąk, z których AI może się uczyć. Zdecydowana większa liczba obrazów przedstawia ludzkie twarze lub ich całe ciała.Jako że sztuczna inteligencja nadal zmaga się z obrazami rąk, programiści zw Chinach pracują nad rozwiązaniem tego problemu. W swojej najnowszej pracy naukowej opisali, jak to porzucili bardzo powszechną technologię tworzenia obrazów dyfuzyjnych na rzecz tak zwanych „neuronowych pól promieniowania”, w skrócie. Ta forma modelowania 3D bazuje na sieciach neuronowych. Wcześniej korzystano z niej zarówno w, jak i w– do tworzenia ogromnych modeli miejskich.Technika NeRF pozwala sztucznej inteligencji znacznie lepiej zrozumieć geometrię i tekstury obu rąk. Program naukowców z Chin,, najpierw analizuje zdjęcia rąk wykonane pod wieloma kątami, a następnie tworzy trójwymiarowe wizualizacje tych rąk, także w pozach innych, niż na oryginalnych zdjęciach.