Błąd Windows 11 sprawia, że komputer działa jak nawiedzony

Niespodziewane działanie systemowej aplikacji.

Zazwyczaj błędy w aktualizacjach systemu Windows irytują lub wręcz doprowadzają do szału. Od czasu do czasu trafia się jednak bug z gatunku podnoszących ciśnienie, ale przy tym dość zabawnych. Do takiego grona część internautów zalicza problem występujący w najnowszej aktualizacji dla Windows 11 22H2 . Niektórzy doświadczający go internauci mieli wrażenie, że ktoś ich trolluje.W styczniu pewien internauta korzystający z serwisu Reddit stworzył wątek , w którym narzeka na niespodziewane działanie Eksploratora plików. Użytkownik Windows 11 o pseudonimie Lieuallen twierdzi, że Eksplorator plików często kradnie fokus aktywnego okna, chyba że zostanie zamknięty, a nie zminimalizowany. Przez właśnie pojawia się na samej górze aktywnych okien. Nie muszę chyba mówić jak bardzo torpeduje to sprawną pracę przy komputerze.

Co zrobić, żeby Eksplorator plików nie otwierał się samoczynnie?

winget uninstall "windows web experience pack"

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuInternauci w wątku utworzonym przez Lieuallen szybko zaczęli potwierdzać występowanie buga także na ich komputerach. Objawia się on w bardzo różnicowany sposób - czasem co kilka minut, czasem tylko o określonej porze dnia. Nie jest to przypadłość nowa, bowiem objawia się ona co najmniej od... września ubiegłego roku, czyli od daty premiery Windows 11 22H2.Internauci na ElevenForum sugerują, że wyeliminować problem może takich jak wyłączenie funkcji AutoPlay, wpisanie poleceniaw PowerShell lub deaktywację Focus Assist.Żadna z powyższych sugestii nie działa w 100 procentach przypadków.Trudno powiedzieć, dlaczego mankament nie został usunięty w żadnej z comiesięcznych poprawek wydawanych w cyklu patch tuesday. Czy naprawi go dzisiejsza aktualizacja zbiorcza? Niestety, nie. Poprawka jest dostępna w wersjach deweloperskiej i Canary systemu Windows 11, dostępnych w ramach programu Windows Insider . Ani wersja beta, ani wersja zapoznawcza nie otrzymały zmiany.Ktoś z Was doświadcza tego błędu?Źródło: Reddit