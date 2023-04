YouTube Premium z nowościami. Wśród nich wyższa jakość filmów

Poznaliśmy szczegóły.



YouTube Premium doczekał się szeregu nowości, które bez wątpienia zadowolą osoby opłacające subskrypcję. Mogą one liczyć na wyższą jakość wideo, dodatkowe narzędzia ułatwiające zarządzanie kolejką odtwarzania oraz opcję wspólnego oglądania treści na wybranych urządzeniach. Google jest przekonane, iż implementacja tych rozwiązań wpłynie na zwiększenie liczby aktywnych abonentów. Czy tak faktycznie będzie?





Zapłacicie za wyższą jakość filmów na YouTube?



YouTube Premium oferuje obecnie dosyć sporo benefitów (za 23,99 zł miesięcznie). Jeśli zajrzymy na główną stronę usługi, to znajdziemy wymienione cztery główne atuty – brak reklam, możliwość oglądania filmików w tle, tryb offline oraz dostęp do YouTube Music Premium. To oczywiście nie wszystko i regularnie możemy usłyszeć o planach wdrożenia dodatkowych udogodnień. Nie podoba się to rzecz jasna darmowym użytkownikom, którzy coraz częściej odczuwają brak aktywnej subskrypcji.



Technologiczny gigant nieustannie jednak myśli o tym, co może skusić pozostałe osoby do przejścia na wersję Premium. Niedawno doczekaliśmy się debiutu możliwości kontynuowania odtwarzania filmów od miejsca, w którym się je przerwało (na dowolnym sprzęcie) oraz funkcję określoną jako „inteligentne pobieranie” – automatycznie zapisuje ona rekomendowane filmy, by były dostępne w trybie offline. Teraz ogłoszono nowy zestaw benefitów.



Mowa tu chociażby o lepszej jakości filmów występującej jako 1080p Premium – swego czasu o niej pisaliśmy, lecz wtedy była wyłącznie plotką. Charakteryzuje się ona wyższą przepływnością danych, co ma zagwarantować, że wideo wyglądać będą „wyjątkowo wyraziście” – wyszczególniono treści zawierające dużo szczegółów oraz scen zawierających ruch. Jak się jednak okazuje, rozwiązanie zostanie najpierw udostępnione wyłącznie na urządzeniach pracujących na iOS, za kilka tygodni natomiast pojawi się w webowej wersji platformy. Co ze smartfonami wyposażonymi w Androida? Tego nie wie nikt.



Źródło: YouTube (via TechCrunch)



Zadowoleni będą również osoby korzystające z Apple SharePlay, gdyż YouTube w końcu wprowadziło wsparcie dla tego rozwiązania. Jeśli wiec będziecie chcieli pooglądać sobie filmiki ze znajomymi, to teraz możecie to zrobić za pośrednictwem FaceTime – oczywiście tylko na sprzętach od giganta z Cupertino. To nie koniec nowości.



Subskrybenci wersji Premium zyskali także nieco więcej kontroli nad kolejką odtwarzania. Mogą oni teraz korzystać z niej podczas oglądania treści na telefonach i tabletach – darmowym użytkownikom pozostaje zapisywanie filmików na listach odtwarzania. Nie ma jednak mowy o kontrolowaniu odtwarzanych materiałów podczas bieżącej sesji. Osobiście uważam ukrywanie tego rozwiązania za paywallem za lekkie nieporozumienie.



Źródło: YouTube (via TechCrunch)



Większość z wymienionych benefitów powinna być już dostępna. Jeśli nie macie jeszcze do nich dostępu, to pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: TechCrunch