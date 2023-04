WhatsApp z nowością, na którą użytkownicy czekali latami

Znacznie ułatwi edycję kontaktów.



WhatsApp już wkrótce wzbogaci się o możliwość dodawania oraz edytowania kontaktów bez konieczności wychodzenia z aplikacji. To wyczekiwane usprawnienie, które od pewnego czasu dostępne jest na urządzeniach z systemem iOS – najnowsze doniesienia wskazują na jego debiut również u konkurencji, co bez wątpienia stanowi świetną wiadomość. Przy okazji dowiedzieliśmy się o dokładnym działaniu nadchodzącej funkcji. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.





WhatsApp znacznie ułatwi dodawanie kontaktów



Dosyć regularnie mamy do czynienia z wprowadzaniem nowości do komunikatora WhatsApp. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o znaczącym ułatwieniu dla administratorów grup, którzy teraz widzą prośby o dołączenie w jednym miejscu. Dzięki temu proces zatwierdzania/odrzucania kandydatury stał się znacznie przyjemniejszy. Podobny charakter zdaje się mieć również nadchodzący system – internauci marzyli o jego implementacji od wielu lat.



Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała, że część użytkowników korzystających z aplikacji na Androida zauważyła u siebie odświeżony interfejs. Pozwala on teraz na dodanie/edycję kontaktów bezpośrednio z poziomu usługi. Do tej pory obecny był widocznie skrót kierujący konsumentów do systemowej apki zawierającej dostępne numery – dosyć irytujące i zabierające cenny czas. Teraz proces stanie się nie tylko przyjemniejszy, ale i szybszy, co niewątpliwie ucieszy wiele osób. Wystarczyć będzie bowiem tylko kilka sekund, by dodać znajomego do swoich kontaktów. To samo tyczy się aktualizacji informacji o danej osobie.



Źródło: WABetaInfo



Zaktualizowany interfejs możecie zobaczyć powyżej. Jeśli jesteście ciekawi czy macie do niego dostęp, to wystarczy, że otworzycie listę kontaktów oraz klikniecie przycisk „Nowy kontakt”. Otworzenie sekcji wewnątrz komunikatora będzie znakiem, że zostaliście objęci zasięgiem nowej funkcjonalności. Oczywiście osoby korzystające z aplikacji na iOS w tym momencie pewnie śmieją się z pozostałych klientów. Tam możliwość dodawania/edycji kontaktów bezpośrednio z poziomu aplikacji jest dostępna od dłuższego czasu.



Trudno tak naprawdę stwierdzić dlaczego Meta postanowiła tak długo zwlekać z uwzględnieniem klientów korzystających z urządzeń pracujących na systemie od Google. Najważniejsze jest jednak, że w końcu postanowiono wdrożyć stosowną aktualizację. Ta powinna trafić do wszystkich internautów w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: WABetaInfo