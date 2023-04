Rządowa aplikacja z mapą schronów pokazuje smutny obraz gotowości na najgorsze

Sprawdź schrony w swojej okolicy.

to jedna z najnowszych aplikacji przygotowanych przez organy państwowe dla obywateli. Narzędzie stworzone przez Państwową Straż Pożarną ma pomóc obywatelom zlokalizować pobliskie miejsca ukrycia doraźnego, ukrycia lub schron na wypadek wystąpienia zagrożenia. Problem polega na tym, że narzędzie pokazuje przede wszystkim to, że w Polsce praktycznie... nie ma schronów.Sytuacja za wschodnią granicą Polski zmobilizowała władze naszego kraju do zinwentaryzowania miejsc, mogących stanowić schronienie dla Polaków w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia. Od października 2022 roku do lutego 2023 roku 13 tysięcy strażaków wykonało w tym celu ciężką, potrzebną pracę. Apka PSP pokazuje jednak głównie lata zaniedbań w zakresie budowania i remontowania istniejących schronów.- mówił na konferencji Maciej Wąsik, wiceminister MSWiA.Mam nadzieję, że konieczność korzystania ze schronów nie wystąpi, bo tych w Polsce w zasadzie nie ma, co możecie zweryfikować samodzielnie tutaj . W lewym górnym rogu widnieje suwak, który pozwala określić promień poszukiwań miejsca schronienia. Skorzystajcie z niego, by dowiedzieć się, gdzie w najbliższej okolicy takowe się znajdują - każdemu towarzyszy odpowiedni opis. Możecie użyć bieżącej lokalizacji lub wybrać dowolną inną, wpisując adres w polu z lupką.

Schrony w Polsce pamiętają ZSRR

Wiceminister @WasikMaciej w #Warszawa: Wszystkie zinwentaryzowane budowle zostały podzielone na 3 kategorie: schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. pic.twitter.com/3Z8nmQiac1 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) April 6, 2023

"To, że schron jest obiektem muzealnym (chodziło o 60-letni schron w Hucie ArcelorMittal - red.), to nie znaczy, że nie spełnia swoich zadań. Pewnie po krótkim remoncie czy odpowiednim przystosowaniu mógłby spełniać wszystkie normy. A kto wie, czy ich teraz nie spełnia. Nasi ludzie tam byli i skoro oni go wpisali, to znaczy, że wpisali prawidłowo. Wierzę moim ludziom. Wiadomo, że też w tej kwestii czekamy na wspomnianą ustawę. My się wszyscy w naszym kraju musimy trochę przestawić. Musimy zrozumieć, że na pewne rzeczy trzeba dziś spojrzeć inaczej"

"A Ukraińcy gdzie się chowają? Właśnie w piwnicach. W przypadku ataku militarnego czy innego podobnego zagrożenia sam zszedłbym do garażu podziemnego. Takim doraźnym rozwiązaniem mogą być właśnie piwnice czy wielokondygnacyjne garaże podziemne, tym bardziej te nowoczesne, gdzie standardy budowania są najwyższe, z większymi wymaganiami od nas, gdzie jest wiele wyjść ewakuacyjnych, gdzie można szybko wentylację zastosować, wydzielić miejsca bytowe i sanitarne. My to żeśmy także pod tym kątem sprawdzali."

Żaden schron nie jest idealny

"Skutecznych schronów w odniesieniu do zagrożeń jądrowych, nuklearnych, nie ma. Bomba o odpowiedniej mocy zmiecie całą Warszawę razem ze schronami. Tak samo może zmieść Londyn, Berlin czy Paryż. Miejmy nadzieję, że to jednak nie nastąpi"

Mapa schronów w Katowicach, a konkretnie centrum miasta. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuW Polsce są(schronów niehermetycznych) i. W schronach jest zaledwie nieco ponad 300 tysięcy miejsc, w miejscach ukrycia 1,1 miliona.nie zinwentaryzowano obiektów w budynkach prywatnych. W miejscach doraźnego schronienia jest miejsce dla blisko. Oczywiście to ostatnią liczbą chwalą się politycy. Zobaczcie jednak miejsca doraźnego schronienia w swojej okolicy i zastanówcie się, jakie schronienie dadzą Wam przed, dajmy na to, pociskami. Z resztą, mają one chronić m.in. przed "", co wiele mówi na temat ich ewentualnej wytrzymałości. Rzecz jasna nie wszystkie są miejscami schronienia uniwersalnymi - w przejściach podziemnych przed powodzią schronienia nikt nie znajdzie.Wyliczenia dotyczące pojemności poszczególnych miejsc są czasami bardzo optymistyczne. Dziennikarze Onetu podali przykład garażu o pojemności 14 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie rzekomo mają się zmieścić 9 333 osoby.Schrony umieszczone na mapie również są nierzadko w opłakanym stanie i pochodzą jeszcze z czasów istnienia ZSRR. Elementy wyposażenia schronów są także przestarzałe.- mówi komendant główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak w rozmowie z Onetem.W małych miejscowościach królują miejsca doraźnego schronienia, których sieć nie jest zbyt gęsta. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuZapytany o skuteczność miejsc doraźnego schronienia w obliczu ewentualnych działań wojennych zachowywał optymizm:Prawda jest taka, że schronów w Polsce jest za mało, a mówienie, że w niektórych krajach jest ich mniej nie jest żadnym pocieszeniem. Można zawsze przywołać przykład Szwajcarii, gdzie miejsc w schronach jest więcej niż mieszkańców kraju. Inna sprawa, że Szwajcaria jest państwem niewielkim. I bogatym.Jednym słowem: cieszmy się, że możemy się schronić gdziekolwiek, bo nie zanosi się na wielką modernizację schronów w Polsce. No i trzymajmy kciuki za to, aby Polaków nigdy nie spotkało nic tak strasznego, jak sąsiadów zza wschodniej granicy. To, albowiem zwiększy świadomość zainteresowanych obywateli w kwestii tego, jak reagować w obliczu niebezpieczeństwa.- puentował w komentarzu dla Onetu Ryszard Grosset, nadbrygadier PSP, były wiceszef Obrony Cywilnej Kraju i Komendy Głównej PSP, jeden ze współtwórców Systemu Zarządzania Kryzysowego RP.Bez względu na wszystko, zerknijcie na mapę schronów w Waszej okolicy. Warto.Źródło: mat. własny, Onet