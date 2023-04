Bouncer - nie wiem dlaczego, ale wciąga (recenzja gry)

Ciekawa gra zręcznościowa.

Bouncer – relaksacyjna gra zręcznościowa

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 6.0 i nowsze

W stwierdzeniu, że gra nie musi być ogromna i skomplikowana, żeby przyciągać przed ekran smartfona miliony osób nie ma nic odkrywczego. Trudno jednak czasem wyjaśnić, czym ujął nas dany tytuł.Bouncer jest tego dobrym przykładem. Mamy tu do czynienia z prostą grą zręcznościową. Sterujemy kulą i skaczemy między platformami po obu stronach ekranu. Jak skończy się nam energia, przegrywamy.Kula skacze w zasadzie automatycznie, naszym zadaniem jest uderzanie palcem w ekran w odpowiednim momencie, żeby przyspieszyć odbicie - żeby trafić w uzupełnienie energii. Wszystko to brzmi banalnie, ale wymaga wprawy i refleksu. Na początku wydaje się nawet, że nie mamy wpływu na rozgrywkę i nie ma szans na dobry wynik.Za każdą grę otrzymujemy wirtualne środki, które wymieniamy na nowe tła czy kolor i styl kuli. Wszystko ujęte w starannie wykonaną oprawę graficzną i dźwiękową.Minusy? Trudno się do czegoś przyczepić, brakuje jedynie nieco wyzwań i rywalizacji (dodatkowe przeszkody, ranking itp.).Bouncer to z pewnością gra warta wypróbowania. Wciąga prostotą, przyjemną oprawą i obietnicą udanego tytułu, który jest na początku drogi.