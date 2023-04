Windows 7 i Windows 8/8.1 nadal możesz zaktualizować za darmo do Windows 11

Sprawdź, jak to zrobić.

Windows 11 za darmo w prosty sposób

Jak aktywować Windows 11 z użyciem klucza z Windows 7 lub Windows 8/8.1?

Gdy Microsoft udostępnił na rynku system Windows 11 , tradycyjnie wystartował z promocją pozwalającą zaktualizować starszy system operacyjny do nowszego zupełnie za darmo – w tym przypadkudo Windows 11. Promocja ta miała trwać mniej więcej rok, ale jak zwykle okazuje się, że nadal można z niej skorzystać, niemal półtora roku po premierze. Ba, do Windows 11 można zaktualizować nie tylko Windows 10, ale teżlub. Jak to zrobić? To bardzo proste.O tym, że starsze systemy wciąż można za darmo zaktualizować do systemu Windows 11 donosi serwis. Oczywiście, wszystko to dotyczy tylko oryginalnych kopii tych systemów operacyjnych. Darmowej aktualizacji dokonasz tylko wtedy, jeśli posiadasz klucz aktywacyjny do Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.Ale dlaczego Windows 11 nadal można aktywować z pomocą klucza do Windows 7? Najpewniej Microsoft chce, aby jak najwięcej osób korzystało z jego najnowszego systemu. Oczywiście firma nie komunikuje oficjalnie, że klucz do starego systemu można wykorzystać do bezpłatnej aktywacji Windows 11, ale jednocześnie tego nie zabrania i nie blokuje omawianej metody aktywacji. Jeden z pracowników Microsoftu potwierdził w sieci, że „rok darmowej aktualizacji” to tylko hasło marketingowe. Długo po premierze systemu stare klucze działają i nadal będą działać, dopóki Microsoft nie zmieni swojej polityki.Czy licencja na system Windows jest w ogóle ważna po skorzystaniu z opcji darmowej aktualizacji systemu Windows 7 lub Windows 8/8.1? Microsoft dotychczas wysyłał w tej sprawie dwuznaczne sygnały. Trzeba jednak wspomnieć, że póki co osoby, które po tę opcję sięgnęły (również po to, by długo po oficjalnym terminie aktywować system Windows 10) nie poniosły żadnych konsekwencji. Żadnych.Aby aktywować na swoim komputerze system Windows 11 za pośrednictwem klucza aktywacyjnego do starszego systemu, musisz najpierw pobrać program PC Health Check i sprawdzić z jego użyciem, czy Twój komputer spełnia wymagania Windows 11. Jeśli je spełnia, pobierz program, po czym utwórz w nim nośnik instalacyjny systemu Windows 11, na przykład w postaci pendrive’u.