iOS 16.4.1 pilnie potrzebny. Apple zawaliło

Nie możemy czekać na iOS 16.5.

iOS 16.4.1 przed iOS 16.5

Apple przygotowuje się do wydania iOS 16.4.1 dla smartfonów iPhone i nic dziwnego. Najnowsza aktualizacja iOS 16.4 okazała się niemałym utrapieniem dla osób ceniących sobie możliwie jak najdłuższy czas działania na baterii. Błędów jest jednak więcej, a Apple wydając poprawkę chce skupić się również na ulepszeniach bezpieczeństwa.Zanim Apple wyda iOS 16.5, spodziewajcie się rychłej premiery iOS 16.4.1. Kiedy nastąpi? Według jednego ze źródeł mających do tej pory całkiem niezłą skuteczność w swoich przewidywaniach i przeciekach, powinno to nastąpić jeszcze w tym lub kolejnym tygodniu. Warto sprawdzać aktualizacje ręcznie w menu Ustawień. Dlaczego?iOS 16.4 przyniósł w wielu przypadkach krótszy czas działania na baterii. Potwierdził to test przeprowadzony przez iApplBytes. Spośród sześciu przetestowanych telefonów - iPhone 8, iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 i iPhone 13 - każdy notował gorsze wyniki niż na iOS 16.3.1.To nie wszystkie bugi w iOS 16.4. Inny dotyczy konieczności powtórnego wpisywania danych logowania do sieci Wi-Fi, jeszcze inny spowodował błąd w aplikacji Pogoda na iOS , który to jednak został już rozwiązany poza aktualizacją systemową.Wersja beta iOS 16.5 jest już w testach, a jej debiut planowany jest na maj. W czerwcu bieżącego roku zobaczymy z kolei iOS 17 , który z pewnością zostanie zaprezentowany w trakcie WWDC 2023 pomiędzy 5 i 9 czerwca.Źródło: YouTube, Twitter