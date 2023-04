Nowe Mapy Apple już w Polsce. Zobacz, co zmieniło się dziś rano

Aktualizacja Map Apple udostępniona.

12 marca bieżącego roku informowaliśmy Was o tym, że Apple prawdopodobnie szykuje gigantyczną aktualizację Map Apple w Polsce i kilku innych europejskich krajach. Rewelacje te przekazywali internauci w wątku na Reddicie, gdzie publikowali dowody sugerujące, że coś jest na rzeczy. Informacje te znalazły właśnie swoje potwierdzenie. Punktualnie o godzinie 7:00 czasu polskiego, czyli w momencie opublikowania tego newsa, Apple udostępniło nowe Mapy Apple w Polsce, Austrii, Chorwacji, Czechach, Węgrzech i Słowenii.Kawa na ławę: to naprawdę gigantyczna aktualizacja. Mapy Apple są od teraz szybsze, a nawigowanie jest dokładniejsze. Co więcej, mapy znacząco wypiękniały. Pojawiły się na nich trójwymiarowe budynki, a teren i obiekty stały się znacznie lepiej odwzorowane, jeśli chodzi o ich kształty.

"Apple Maps to najlepszy sposób na odkrywanie świata i poruszanie się po nim przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ochrony prywatności. Cieszymy się, że możemy udostępnić to doświadczenie jeszcze większej liczbie użytkowników dzięki nowym funkcjom, które dziś wprowadzamy"

"Mapy zostały przebudowane od podstaw, z lepszą nawigacją, bogatszymi szczegółami, dokładniejszymi informacjami o miejscach i niezwykłymi funkcjami, które może zapewnić tylko Apple. Wśród nich są Rozglądanie się, Siri Natural Language Guidance, czyli wskazówki Siri wypowiadane naturalniejszym tonem głosu i nie tylko. Teraz użytkownicy mogą łatwiej niż kiedykolwiek znaleźć ulubione miejsca i dotrzeć tam, dokąd zmierzają."

Poprzedni widok (po lewej) i widok ze zaktualizowanych Map Apple (po prawej). | Źródło: AppleZa sprawą Siri Natural Language Guidance wskazówki na Mapach odczytywane są w znacznie bardziej naturalny sposób niż do tej pory. Zostały również rozbudowane tak, aby były jak najdokładniejsze. Przykład? "Na następnych światłach skręć w prawo". Co więcej, Mapy podpowiedzą użytkownikowi, na którym pasie ma się znaleźć. Novum są fotoradary w Mapach Apple, a także informacje na temat kamer na światłach, rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.Inną ważną nowością jest nawigowanie po maksymalnie 15 punktach pośrednich oraz synchronizowanie tras z urządzeń Mac i iPad na iPhone'y. To nie wszystko, bo od teraz estymowanym czasem dojechania do celu można łatwo dzielić się ze znajomymi i bliskimi - zarówno ręcznie, jak i poprzez Siri. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby udostępniać te informacje w czasie rzeczywistym i automatycznie informować o opóźnieniach.Źródło: AppleNovum jest raportowanie o wydarzeniach na drodze za pośrednictwem Siri, oczywiście wciąż w języku angielskim. Da się nawet przekazać innym użytkownikom Map, że dane utrudnienie już nie obowiązuje.Użytkownicy samochodów elektrycznych docenią informacje o zmianach wysokości na mapie. Mogą planować wygodnie swoje wypady z uwzględnieniem przystanków na ładowanie. Mapy poinformują kierowców o stacjach wzdłuż wyznaczonej przez nich trasy i poinformują o odpowiednim czasie na przystanek.Źródło: AppleW Polsce na Mapach Apple nareszcie pojawił się też odpowiednik Google Street View, czyli Look Around.- powiedział Eddy Cue, starszy wiceprezes Apple ds. usług.Mapy działają na wszystkich kluczowych urządzeniach Apple - smartfonach iPhone, tabletach iPad, komputerach Mac i na smartwatchach Apple Watch. Są także oczywiście dostępne w samochodach w ramach Apple CarPlay. Zintegrowano je we wszystkich kluczowych apkach firmy z Cupertino, w tym Zdjęciach, Kalendarzu, Pogodzie, Wiadomościach i innych.Źródło: Apple