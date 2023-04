Aplikacje z Google Play będą musiały umożliwić Ci usunięcie Twoich danych

Google idzie śladem Apple.



Wielu użytkowników urządzeń z systemem Android prawdopodobnie zakłada, że po usunięciu ze smartfona aplikacji znika również powiązane z nią konto i dane. To jednak często nie ma miejsca. Na szczęście, podążając za przykładem Apple, Google wkrótce bedzie wymagać, aby aplikacje ze sklepu Google Play informowały użytkowników o opcjach usuwania kont i danych.



Nowa polityka Google

Google właśnie teraz zapowiedziało nadchodzące zmiany w swojej polityce. Firma będzie wymagała od programistów aplikacji udostępnianych w sklepie Google Play, aby Ci umożliwiali użytkownikom usuwanie ich kont oraz danych z poziomu aplikacji i przeglądarek internetowych, a także jasno informowali o tych opcjach.



Podobna polityka została wprowadzona na sprzęcie Apple zeszłego lata. Każda aplikacja dostępna w App Store, umożliwiająca rejestrację konta w aplikacji, musi pozwalać również na usunięcie konta w samej aplikacji. Dzięki temu użytkownicy iPhone’ów i iPadów nie muszą korzystać z zewnętrznych usług internetowych, aby upewnić się, że ich dane zostały usunięte.



Co istotne, Google ma też wymagać, aby aplikacje pozwalały użytkownikom na selektywne usuwanie tanych takich jak zdjęcia, filmy czy historia aktywności. Formularze dotyczące udostępniania danych będą zaś musiały informować użutkowników, jeśli jakiekolwiek ich dane będą przechowywane ze względów prawnych lub względów bezpieczeństwa.



Wielu użytkowników urządzeń z systememprawdopodobnie zakłada, że po usunięciu ze smartfona aplikacji znika również powiązane z nią konto i dane. To jednak często nie ma miejsca. Na szczęście, podążając za przykłademwkrótce bedzie wymagać, aby aplikacje ze sklepuinformowały użytkowników o opcjach usuwania kont i danych.Google właśnie teraz zapowiedziało nadchodzące zmiany w swojej polityce. Firma będzie wymagała od programistów aplikacji udostępnianych w sklepie Google Play, aby Ci umożliwiali użytkownikom usuwanie ich kont oraz danych z poziomu aplikacji i przeglądarek internetowych, a także jasno informowali o tych opcjach.Podobna polityka została wprowadzona na sprzęcie Apple zeszłego lata. Każda aplikacja dostępna w, umożliwiająca rejestrację konta w aplikacji, musi pozwalać również na usunięcie konta w samej aplikacji. Dzięki temu użytkownicynie muszą korzystać z zewnętrznych usług internetowych, aby upewnić się, że ich dane zostały usunięte.Co istotne, Google ma też wymagać, aby aplikacje pozwalały użytkownikom na selektywne usuwanie tanych takich jak zdjęcia, filmy czy historia aktywności. Formularze dotyczące udostępniania danych będą zaś musiały informować użutkowników, jeśli jakiekolwiek ich dane będą przechowywane ze względów prawnych lub względów bezpieczeństwa.

Google będzie wymagało, aby aplikacje pozwoliły Ci usunąć założone w nich konta i zgromadzone przez nie dane bezpośrednio z ich poziomu. | Źródło: Google