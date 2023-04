Użytkownicy starszych iPhone'ów na lodzie. Apple może wstrzymać aktualizacje

Niestety.

Która smartfony Apple otrzymają iOS 17?

Premiera systemu operacyjnego iOS 17 zbliża się wielkimi krokami. Oprogramowanie zostanie udostępnione użytkownikom jeszcze w tym roku, a większą ilość szczegółów na jego temat poznamy zapewne w trakcie konferencji Worldwide Developers Conference , organizowanej przez Apple w dniach 5-9 czerwca. W oczekiwaniu nawarto przyjrzeć się temu, które iPhone'y dostaną iOS 17.Polska to rynek, na którym używane iPhone'y cieszą się gigantyczną popularnością. Nie dzieje się tak bez powodu - nowe smartfony Apple są po prostu szalenie drogie. Niektórzy Polacy po dziś dzień decydują się na zakup nowych (da się znaleźć), odnowionych lub po prostu używanych smartfonów pokroju iPhone 8 i iPhone X. To właśnie z ich punktu widzenia niezwykle ważnym jest to, czy ich iPhone dostanie nową wersję systemu.Jakie smartfony nie dostaną iOS 17? Według źródeł serwisu MacRumors będą to. iPadOS 17 nie pojawi się z kolei na pierwszej generacji tabletów iPad Pro z ekranami o przekątnej 9,7 oraz 12,9 cala oraz tabletach iPad 5. generacji. Wszystkie te urządzenia trafiały do sprzedaży w latach 2015-2017.