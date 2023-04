Messenger wprowadza gry wieloosobowe. Zagracie ze znajomymi na kamerce

Nowa aktualizacja zapewni użytkownikom nieco rozrywki.



Messenger wzbogacił się właśnie o aktualizację pozwalającą na uruchomienie czternastu gier bezpośrednio z poziomu komunikatora. Wszystkie produkcje są jednak wieloosobowe i dostęp do nich uzyskać można wyłącznie podczas połączenia wideo ze znajomymi bądź rodziną. Mamy więc do czynienia z kolejną funkcją społecznościową, która ma zachęcić internautów do spędzania nieco więcej czasu w aplikacji. Osobiście wolałbym jednak otrzymać łatki naprawiające irytujące błędy.





Gry wieloosobowe zmierzają do Messengera



Messenger to bez wątpienia najpopularniejszy mobilny komunikator – zwłaszcza w Polsce, gdzie korzysta z niego zdecydowana większość osób. Mimo to obfituje on w krytyczne błędy często niepozwalające na komfortowe wymienianie się wiadomościami czy nawet podejrzenie otrzymanych plików. Swoje żale zdążyłem już wylać w specjalnym artykule, więc oszczędzę Wam dzisiaj tej paplaniny. Niech nasz wzrok powędruje w nieco przyjemniejszym kierunku.



Takim bez wątpienia zdają się być gry wieloosobowe, które właśnie przywędrowały do popularnego programu. Nowa funkcjonalność pozwala rywalizować ze znajomymi podczas rozmów wideo – na razie udostępniono 14 tytułów. Część z nich to prawdziwe klasyki jak Words With Friends, Mini Golf FRVR, Card Wars czy Exploding Kittens. Warto wspomnieć, iż każda z produkcji wymaga obecności co najmniej dwóch osób, więc nie ma mowy o jednoosobowej zabawie. Niektóre pozycje obsługują jednak nieco więcej uczestników, także nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować swoich sił w nieco większym gronie.



Źródło: Meta



Poza tym możemy liczyć na funkcjonalności pokroju tablicy wyników czy specjalnie przygotowanego interfejsu użytkownika zawierającego skróty do najważniejszych elementów Messengera. Jeśli zaś chodzi o proces uruchamiania gier, to nie należy on do najtrudniejszych – wystarczy połączyć się ze znajomym na kamerce, wybrać tryb grupowy, następnie przejść do sekcji gier i wybrać interesujący tytuł. Przy okazji trzeba tu pochwalić zawzięcie firmy Meta, bowiem do tej pory podejmowano się wielu prób wdrożenia tej cyfrowej rozrywki do komunikatora, ale jakoś nigdy nie udało się przebić do wystarczającego grona odbiorców. Może tym razem będzie inaczej?



Na razie możemy liczyć tylko na 14 gier, ale już zapowiedziano debiut szeregu kolejnych na przestrzeni najbliższych miesięcy. Poza tym poproszono chętnych deweloperów, by zgłaszali się do firmy w celu przedstawienia propozycji, co w przyszłości może poskutkować obecnością danego projektu w Messengerze.



Źródło: Meta