Nie możesz sprawdzić pogody na iPhone? Awaria aplikacji

iPhone - pogoda nie działa

Nie da się ukryć, że aplikacje pogodowe są jednymi z tych, do których sięgamy najczęściej na naszych smartfonach. Oczywiście wybór jest ogromny, ale rzesza użytkowników korzysta po prostu z tej domyślnie zainstalowanej na urządzeniu. Wygląda na to, że użytkownicy smartfonów Apple mają dziś problemy z cyfrową pogodynką, oficjalna aplikacja w wielu przydatkach nie pokazuje żadnych danych.Chcesz widzieć, jaka temperatura będzie dziś wieczorem? Cóż, jeżeli masz iPhone, musisz użyć innego serwisu. Wielu użytkownikówz całego świata zgłasza, że appka nie ładuje danych pogodowych. Awaria pogody od Apple wygląda na globalną, również na moim iPhone 14 odnotowałem problem z dostępem do danych w momencie pisania tego wpisu.Problemy potwierdzone zostały przez samo Apple, na stronie "System Status" raportującej status usług giganta przy pogodzie widać żółty alert z komentarzem "Ta usługa może działać wolno lub być niedostępna."Możliwe, że zawiódł dostawca danych, z których korzysta aplikacja. Miejmy nadzieję, że problemy zostaną szybko rozwiązane. Firma Apple nie podała szacowanego czasu przywrócenia cennych danych pogodowych.