Mapy Google z nowością, którą pokochają wszyscy użytkownicy

Drobna, ale istotna zmiana.



Mapy Google doczekały się właśnie istotnej aktualizacji, która z pewnością zostanie doceniona przez wiele osób. Okazuje się, że nadszedł koniec „gubienia” pinezki podczas przesuwania terenu – teraz odnośnik do niej będzie podążał za użytkownikiem. To niezwykle istotna zmiana i wręcz nie do pomyślenia jest to, iż tak długo zwlekano z jej implementacją. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Mapy Google otrzymały usprawnioną pinezkę



Mapy Google dosyć rzadko wzbogacają się o „rewolucyjne” rozwiązania – zazwyczaj mówimy tu o ewolucji znanych już rozwiązań docelowo poprawiających wrażenia z nawigacji czy wskazywania konkretnych lokacji. Aplikacja od giganta to bez wątpienia najpopularniejsze narzędzie tego typu dostępne na rynku, więc programiści są niejako zmuszeni do zaspokajania potrzeb klientów. Niekiedy trzeba jednak na to nieco poczekać.



Jeśli korzystacie z mobilnej wersji usługi, to zapewne wiele razy mieliście do czynienia z niezwykle irytującą sytuacją polegającą na niemożności odnalezienia pinezki z zaznaczonym miejscem zaraz po przesunięciu wirtualnej mapy. Czerwony wskaźnik jakoś zawsze magicznie znika w odmętach mapy i szukanie go potrafi stanowić prawdziwą katorgę – chociaż zazwyczaj udaje się go odnaleźć, to i tak sam proces nie należy do najprzyjemniejszych. Google chyba w końcu to zrozumiało.



Źródło: Android Police



Redakcja portalu Android Police poinformowała, że u coraz pokaźniejszego grona użytkowników wdrażane jest świetne usprawnienie. Od teraz ikona pinezki bezustannie będzie towarzyszyć podczas eksplorowania mapy – wystarczy kliknąć w specjalny odnośnik, by ponownie znaleźć się w miejscu, od którego rozpoczęliśmy przesuwanie terenu. Tego było potrzeba konsumentom od wielu lat, lecz prawdopodobnie funkcja znajdowała się dosyć nisko na liście priorytetów.



Rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne u wszystkich i tak naprawdę trudno przewidzieć, kiedy się takie stanie. Zapewne trzeba na to jeszcze trochę poczekać, ale internauci zdążyli się do czekania przyzwyczaić – dadzą radę. Miejmy jednak nadzieję, iż Google się postara i wprowadzi funkcjonalność w przeciągu kilku tygodni, byłoby naprawdę miło.



Źródło: Android Police