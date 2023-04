Nowa aktualizacja Windows 11 gotowa. Trzeba ją pobrać ręcznie

Zobacz wszystkie nowości.

Windows 11 KB5023778 - co nowego?

2023-03 Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 11 Version 22H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB5023778) jest dostępny.

Rozpoczął się nowy miesiąc, a to oznacza jedno: nowe aktualizacje dla systemów Windows 10 i Windows 11. Dziś chciałbym poświęcić chwilę uwagi najnowszej poprawce do Windows 11 o numerze. Co bardzo ważne, jest to aktualizacja opcjonalna, dlatego też decyzję o jej instalacji musicie podjąć samodzielnie. Ja już zdążyłem ją zainstalować i póki co... nie żałuję.2 marca 2023 roku informowaliśmy Was o dużej aktualizacji Moment 2 dla Windows 11. Dokładnie miesiąc po tych doniesieniach pragnę zwrócić Wasze oczy w stronę kolejnej łatki. KB5022913, czyli kwietniowy patch dla systemu Windows, nie jest tak bogaty w nowości jak poprzedni, ale wprowadza kilka drobnych usprawnień.Aby zainstalować Windows 11 KB5023778, należy wpisać w menu Start "Windows Update", a następnie udać się do menu aktualizacji i kliknąć "Pobierz i zainstaluj" pod napisem o treści: