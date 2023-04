Ciekawy trik.

ChatGPT generuje klucze aktywacyjne systemu Windows

ChatGPT został stworzony w taki sposób, aby nikogo nie obrażać i postępować zgodnie z prawem. Niewiele wody w Wiśle upłynęło, a internauci znaleźli sposób na jednego z najbardziej zaawansowanych czatbotów na świecie. Jak zapewne się domyślacie, wszystko rozbija się o tak zwane "prompty", czyli zapytania wpisywane w okno rozmowy. Za pomocą tej właśnie metodywykiwał pewien internauta, który poprosił o generowanie działających kluczy aktywacyjnych systemu Windows 95 YouTuberowi o pseudonimie Enderman udało się nakłonić ChatGPT do stworzenia rozpoznawanych przez system jako prawidłowe kodów aktywacyjnych Windows 95. Początkowo po prostu poprosił bota o wygenerowanie klucza, ale ten odmówił, sugerując zakup nowszego wydania, albowiem Windows 95 nie jest już wspierany. To żadne zaskoczenie. ChatGPT nie jest przestępcą, jest tolerancyjny i nikogo nie obraża... Do czasu, aż wpisze się odpowiedni prompt. Albo kilka.Enderman przekazał ChatGPT powszechnie dostępną wiedzę na temat kluczy aktywacyjnych dla Windows 95. Znając format kluczy aktywacyjnych systemu Windows 95, zbudowanie poprawnego klucza jest stosunkowo proste. Każda sekcja kodu jest ograniczona do zestawu skończonych możliwości. Następnie youtuber stworzył zestaw reguł, których ChatGPT ma przestrzegać, aby stworzyć działający klucz.