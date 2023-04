Pierwszy europejski kraj zbanował ChatGPT. Kto następny?

Podobno usługa narusza RODO.

Mieszkańcy pierwszego europejskiego kraju utracili dostęp do popularnego, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji chatbota znanego jako ChatGPT . Cóż, pojawienie się takich wieści było chyba tylko kwestią czasu, biorąc pod uwagę europejskie regulacje dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.Wspomnianym krajem są… Włochy., czylizażądał natychmiastowej blokady ChatGPT w związku z obawami o to, że usługa narusza unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane jako(ang. General Data Protection Regulation),lub. To jednak nie jedyny powód blokady.Włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych uważa, że nie ma podstawy prawnej, która uprawniado masowego zbierania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych do trenowania chatbota ChatGPT. Poza tym jego zdaniem sztuczna inteligencja nie przetwarza danych poprawnie, o czym mają świadczyć niedokładne/niezgodne z prawdą odpowiedzi, które czasem generuje.Włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych dodatkowo zarzuca OpenAI, że organizacja nie robi wystarczająco, by chronić dzieci. Chociaż twierdzi ona, że ChatGTP jest przeznaczony dla osób powyżej 13. roku życia, nie weryfikuje w żaden sposób wieku użytkowników. Dzieci mogą mieć więc w usłudze styczność z absolutnie nie odpowiednimi dla nich odpowiedziami.GPDP daje OpenAi 20 dni na określenie, w jaki sposób OpenAI zamierza rozwiązać wymienione problemy. Jeżeli organizacja nie będzie kooperować z urzędem, grozi jej kara w wysokości do 20 milionów euro (blisko 94 milionów złotych) lub w wysokości do 4 procent jej rocznego światowego obrotu.ChatGPT nie jest dostępny w Chinach, Rosji, Iranie i Korei Północnej. Włochy są jednak pierwszym zachodnim krajem, który zablokował usługę. Jak dotychczas organizacja OpenAI nie skomentowała tej sprawy.Warto wspomnieć, iż OpenAI zaznacza w swojej polityce prywatności, że może wykorzystywać dotychczasowe rozmowy prowadzone z użyciem ChatGPT do dalszego treningu sztucznej inteligencji. Wskazuje jednak na to, że dane te są anonimizowane.Czy kolejne europejskie kraje podążą drogą Włoch? Czas pokaże. Jeżeli ChatGPT faktycznie narusza RODO, a OpenAI nic z tym nie zrobi, może do tego dojść.Źródło: Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) , fot. tyt. Canva