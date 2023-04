5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #331]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Gym WP

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,59 zł-429,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy aplikację dla osób trenujących na siłowni, łatwy w obsłudze monitor nastroju, a także narzędzie usprawniające oszczędzanie energii. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w dynamicznych wyścigach z driftem w roli głównej oraz w tytule dla fanów kultowego serialu science fiction.

Moodistory

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 19,99 zł-144,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Nowoczesna aplikacja dla osób trenujących na siłowni. Na podstawie podanych przez nas informacji automatycznie dobiera i przygotowuje optymalny program treningowy. Możemy również skomponować zestaw ćwiczeń i powtórzeń samodzielnie. W bazie dostępnych jest kilkaset ćwiczeń na wszystkie partie mięśni - każde opatrzone animacją i opisem.Dostęp do wszystkich planów treningowych wymaga wykupienia subskrypcji.

Energetyczny Kompas

Cena: 0 zł / Android: 4.1 i nowsze

Łatwy w obsłudze monitor nastroju. Pozwala szybko tworzyć codzienne wpisy. Nie musimy nawet niczego opisywać, wystarczy skorzystać z gotowych ikon i funkcji rysowania stopnia zadowolenia. Dzięki kalendarzowi, w którym każdy dzień jest odpowiednio kolorowany, możemy szybko zorientować się we wzorcach nastroju i trendzie długoterminowym.Podstawowa wersja jest darmowa. Po wykupieniu subskrypcji zyskujemy dostęp m.in. do szczegółowych raportów PDF.

Drift CarX Racing

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 6,29 zł-414,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Aplikacja informacyjna przygotowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Prezentuje aktualne komunikaty na temat godzin szczytu, podczas których warto zmniejszać zużycie energii (pomagamy tym samym zadbać o środowisko czy bezpieczeństwo energetyczne w kraju).Dodatkowym atutem są konkretne porady dotyczące oszczędzania energii elektrycznej, dzięki którym zaoszczędzimy pieniądze w domowym budżecie.

Doctor Who: Lost in Time

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 7,99 zł-529,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Dynamiczna gra wyścigowa z driftem w roli głównej. Czekają na nas różnorodne trasy i samochody do odblokowania. Nie brakuje również możliwości ulepszania czy modyfikowania wyglądu pojazdów. Mechanika gry jest stosunkowo prosta i opiera się na wykonywaniu poślizgu w odpowiednim momencie, zyskujemy wówczas doładowanie i wychodzimy z zakrętu z dodatkowym przyspieszeniem. Kręte trasy wymagają sporo wyczucia i refleksu.

Tytuł, który przypadnie do gustu przede wszystkim fanom kultowego serialu science fiction. Gra zabiera nas bowiem w wiele miejsc znanych z serialu, pojawiają się również klasyczni wrogowie Doktora. Nie brakuje jednak też nowych motywów i intryg do odkrycia.Gra ma swobodny charakter i należy do gatunku idle clicker. Zbieramy karty, podążamy za fabułą, dokonujemy wyborów itp. Wszystko w miłej dla oka rysunkowej oprawie graficznej.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!