Automate - ta aplikacja naprawdę oszczędza czas (recenzja)

Aplikacja o imponujących możliwościach.

Automate – automatyzacja zadań na smartfonie

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 19,90 zł za element / Android: 4.0 i nowsze

Zwiększanie produktywności to bardzo modny temat. Chcemy robić więcej, lepiej i szybciej. Nic dziwnego, że sztuczna inteligencja rozgrzewa wyobraźnię (zwłaszcza w kontekście coraz lepiej radzących sobie asystentów opartych o model GPT). Warto jednak cofnąć się o krok lub dwa i wykorzystać potencjał prostszych rozwiązań.Automate jest tego świetnym przykładem. Mamy tu do czynienia z aplikacją, która pozwala automatyzować najróżniejsze zadania na smartfonie. Wszystko w oparciu o skrypty tworzone przez użytkowników.O jakiej automatyzacji w ogóle mowa? Możemy na przykład wysyłać SMS do określonej osoby, jeśli bateria jest bliska rozładowania, włączać Wi-Fi po powrocie do domu czy uruchamiać określone aplikacje o konkretnej godzinie. Możliwości są ogromne. Edytor opiera się na układaniu bloków odpowiedzialnych za konkretne akcje w schemat, ustawiania parametrów itp. Na początku może to nieco odstraszać, ale po nabraniu wprawy nie sprawia to większych problemów. Na oficjalnych forach nie brakuje użytkowników gotowych służyć poradą, nie brakuje też gotowych skryptów do wykorzystania.Z aplikacji możemy korzystać za darmo. Ograniczeniem jest liczba wspomnianych bloków - 30 łącznie dla wszystkich skryptów. Wystarcza to na zapoznanie się z aplikacją. Pełna wersja kosztuje niecałe 20 zł. To uczciwy układ.Minusy? Brakuje języka polskiego, a interfejs mógłby być nieco bardziej czytelny. W ogólnym rozrachunku Automate to jednak bardzo ciekawa i przydatna aplikacja. Narzędzie pozwala zautomatyzować prawie każde zadanie wykonywane na smartfonie. Na początku trzeba poświęcić trochę czasu na poznanie narzędzia, ale zdecydowanie warto.