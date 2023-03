EuroLinux Desktop 9.1 wydany. Spodoba się użytkownikom Windowsa i macOS

Szukacie Linuksa, który łączy w sobie wygląd i funkcjonalność systemów Windows i macOS? Ciekawą propozycją może być rozwijany przez polską firmę EuroLinux Desktop. Właśnie pojawiło się nowe wydajnie tego systemu operacyjnego, który stworzono z myślą o zastosowaniu w pracy biurowej, w instytucjach publicznych, firmach, placówkach edukacyjnych oraz przez użytkowników prywatnych.Pierwsza wersja dystrybucji EuroLinux Desktop została wydana we wrześniu 2022 roku i od razu zyskała sporą popularność. Jak podaje producent, w niespełna 3 miesiące odnotowano ponad 100 tys. pobrań obrazu instalacyjnego.Przede wszystkim warto docenić, że EuroLinux Desktop 9.1 to jeden z nielicznych systemów Enterprise Linux, który oferuje obraz instalacyjny Live (ISO Live). Od teraz można więc przetestować w pełni funkcjonalny system bez konieczności jego instalacji na dysku twardym. Samą instalację można wykonać po testach, bezpośrednio z poziomu ISO Live.Udostępniona właśnie wersja otrzymała obszerną listę uaktualnień. Producent podaje, że w zakresie bezpieczeństwa, do wersji 3.4 podniesiony został zaawansowany mechanizm kontroli dostępu Security-Enhanced Linux (SELinux). Zaktualizowano także zestawy narzędzi programistycznych, bazy danych oraz języki programowania: PHP 8.1; Ruby 3.1; Node.js 18. System zapewnia nowe narzędzia polityki w pakiecie libsepol-utils oraz wsparcie dla SHA-256 w narzędziu semodule. EuroLinux Desktop 9.1 to również nowe jądro Linux w wersji 5.14.0-162.

EuroLinux Desktop 9.1

Znany wygląd ucieszy użytkowników Windowsa

EuroLinux Desktop - LibreOffice

Na prośbę użytkowników i społeczności do nowej wersji systemu dodany został program Geary. To otwartoźródłowy, darmowy klient poczty e-mail, będący alternatywą dla szeroko stosowanego Thunderbirda. Geary oferuje bardzo przejrzysty i łatwy w użyciu interfejs. Łączy powiązane wiadomości w konwersacje, ułatwiając znajdowanie i śledzenie dyskusji. Znajdziemy w nim także edytor WYSIWYG do tworzenia wiadomości za pomocą znaczników HTML.Dodatkowo w EuroLinux Desktop uzupełnione zostały braki w polskich tłumaczeniach rozszerzeń oraz GNOME-a.Użytkowników Windows i macOS z pewnością ucieszy znajdujący się u dołu ekranu, prześwitujący pasek zadań wzorowany na najnowszych wersjach tych systemów. Przechowuje on ikony ulubionych aplikacji, powiadomień i uruchomionych programów, przycisk wyświetlający ikony wszystkich aplikacji w dużym powiększeniu, a także informacje o dacie i godzinie. Możliwa jest oczywiście zmiana położenia paska na prawą, lewą lub górną część pulpitu, a także jego szeroka personalizacja.Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tapecie pojawiają się dodatkowe pozycje menu (m.in. Nowy dokument tekstowy). Zostały również dodane ikony powiadomień z komunikatorów czy programów pocztowych. EuroLinux Desktop pozwala na przełączanie motywów dzienny/nocny jednym kliknięciem ikony księżyca na pasku zadań oraz umożliwia ustawianie harmonogramu automatycznego przełączania motywu na podstawie pory dnia.EuroLinux Desktop - SteamEuroLinux Desktop obsługuje wiele formatów plików multimedialnych (mp3, mpg, wma, ts, opus, ogg, mp4, flac, aiff, acc, ac3, avi), a także otwarte kodeki używane w popularnych plikach wideo.W standardzie znajdziemy też popularny pakiet aplikacji biurowych LibreOffice . System operacyjny zapewnia łatwy dostęp do ponad 2 tys. bezpłatnych aplikacji. Są one dostępne do pobrania z poziomu aplikacji Oprogramowanie – programy można zainstalować jednym kliknięciem. Nowy EuroLinux obsługuje aplikacje w formacie AppImage, których używanie przypomina znane z Windows programy z rozszerzeniem .exe lub .msi. Jednak w przypadku EuroLinux Desktop aplikacja AppImage uruchamiana jest zawsze z poziomu użytkownika nieuprzywilejowanego, a nie z poziomu administratora, co znacząco poprawia bezpieczeństwo systemu.Na koniec warto zauważyć, że użytkownicy prywatni mogą korzystać z EuroLinux Desktop zupełnie za darmo. Wystarczy pobrać obraz ISO , dostępny w naszej bazie oprogramowania. System dostępny jest też w wersji komercyjnej z rozszerzonym wsparciem technicznym.EuroLinux Desktop to desktopowa wersja serwerowego systemu operacyjnego EuroLinux rozwijanego od 2013 roku. Oprogramowanie zachowuje serwerową stabilność oraz bezpieczeństwo systemów RHEL, EuroLinux, CentOS, jednocześnie wprowadzone w nim zmiany ułatwiają jego używanie osobom przyzwyczajonym do obsługi Windows czy macOS.Źródło: mat. prasowe