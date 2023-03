Google Chrome niebawem otrzyma tryb czytania. Tak będzie wyglądać

Niekoniecznie Ci się spodoba.

Tryb czytania w Google Chrome – kiedy?

Tryb czytania o niespodziewanej formie

„Tryb czytania pozwala użytkownikom spersonalizować doświadczenia płynące z czytania. Sprawia, że czytanie jest bardziej przystępne dla dzieci z dysleksją i innymi zaburzeniami. Oddaje ono w ręce rodziców i nauczycieli potężne narzędzie wspierające osoby zmagające się z trudnościami w czytaniu.”

Czekasz, aż ww końcu pojawi się tryb czytania, który ułatwi czytanie stron internetowych poprzez usunięcie wszystkich rozpraszających elementów, takich jak filmy? Wkrótce się go doczekasz. Niemniej jednak, będzie on prezentował się zupełnie inaczej, niż zapewne sobie wyobrażasz.Google zapowiedziało dedykowany tryb czytania dlawraz z kilkoma innymi funkcjami edukacyjnymi podczas konferencji. Dowiedzieliśmy, że funkcja ta zadebiutuje w, czyli pod koniec maja bieżącego roku.Zapewne większość użytkowników spodziewało się, że aktywacja trybu czytania w Chrome spowoduje po prostu usunięcie z otwartej strony internetowej grafik, filmów i wszelkich innych rozpraszaczy. Niemniej, w rzeczywistości nic takiego nie będzie miało miejsca. Zamiast tego tryb czytania będzie otwierał się w konfigurowalnym panelu bocznym.We wspomnianym panelu bocznym, który będzie dzielił okno ze zwykłą wersją strony internetowej, zobaczymy cały skopiowany z tej strony tekst. Będzie można spersonalizować różne aspekty tego tekstu, w tym odstępy między jego wersami, rozmiar czcionki, barwy jego i tła, i nie tylko. Tryb czytania będzie również obsługiwał ciemny motyw, a rozmiar panelu bocznego będzie można zmienić.Google informuje, że w celu zaprojektowania trybu czytania dla Chrome nawiązało współpracę z niektórymi szkołami oraz organizacjami non-profit, takimi jak Understood.org. W ten sposób firma chciała upewnić się, że stworzy rozwiązanie, które pomoże dzieciom z takimi zaburzeniami jak dysleksja i ADHD. Tylko eksperci w tej dziedzinie mogą jednak stwierdzić, czy tryb czytania w przeglądarce internetowej faktycznie będzie stanowił dla takich dzieci jakąkolwiek pomoc., powiedział Nathan Friedman.Jestem ciekawa, jak użytkownicy Google Chrome odbiorą tryb czytania proponowany przez giganta z. Mnie wydaje się, że nie do końca ma on sens. Jako że przyjmie on formę panelu bocznego, grafiki i filmy wciąż będą wyświetlane na ekranie, a przecież w trybie czytania chodzi o to, aby nie było ich widać.Źródło: Google , fot. tyt. Canva