iOS 17 i nie tylko. Apple podało oficjalną datę WWDC 2023

Koniec niepewności.

WWDC 2023 - data

„Konferencja WWDC to dla wszystkich w Apple jeden z ulubionych momentów w roku. Dzięki niej możemy się spotkać – online i osobiście – z utalentowanymi deweloperami z całego świata, za sprawą których ta społeczność jest tak niezwykła”

„Konferencja WWDC23 będzie największą i najciekawszą w historii. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć wielu z Was zarówno online, jak i na żywo!”

Apple podało datę tegorocznej konferencji. To wydarzenie każdego roku skupiające uwagę deweloperów oraz miłośników oprogramowania Apple z całego świata. Nanależy spodziewać się najnowszych doniesień związanych z przede wszystkim iOS 17 , ale również nowymi wersjami systemów iPadOS, macOS, watchOS i tvOS.Konferencja Worldwide Developers Conference organizowana przez Apple odbędzie się w dniach 5-9 czerwca 2023 roku. Wydarzenie odbywające się w Apple Park będzie dało się obejrzeć na żywo w Internecie. Konferencja WWDC23 jest bezpłatna dla wszystkich deweloperów. Co ważne, do 19 kwietnia można składać zgłoszenia do konkursu Swift Student Challenge, adresowanego do uczących się deweloperów.- powiedziała Susan Prescott, wiceprezeska Apple w pionie Worldwide Developer Relations.W programie tegorocznej konferencji WWDC23 online, oprócz ogłaszanych premier i prezentacji State of the Union, znajdzie się miejsce na sesje, indywidualne warsztaty, a także spotkania z inżynierami Apple i innymi deweloperami.Organizowany w ramach WWDC23 konkurs Swift Student Challenge to jeden z programów Apple mających na celu wpierać rozwój deweloperów i uczniów w każdym wieku, którzy uwielbiają kodować. Z pomocą Swift Playgrounds – przyjaznej w obsłudze aplikacji do nauki programowania Swift na iPada i Maca – uczniowie z całego świata mogą stworzyć eksperymentalną aplikację związaną z wybranym przez siebie tematem. Uczniowie mogą już przesyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu. Więcej informacji uzyskacie na dedykowanej stronie internetowej Swift Student Challenge Firma Apple udostępni dodatkowe informacje o konferencji WWDC23 przed jej rozpoczęciem za pośrednictwem aplikacji Apple Developer i na stronie Apple Developer.Źródło: Apple