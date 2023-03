Windows i Office - ile kosztuje legalne oprogramowanie?

Bez wątpienia posiadanie oprogramowania z legalnego źródła niesie za sobą więcej korzyści niż strat. Legalne oprogramowanie to gwarancja pełnej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa na najwyższym poziomie - warto o tym pamiętać. Systemy operacyjne są dziś dostępne dla większości użytkowników, chociażby poprzez zakup sprzętu (np. laptopy, tablety, komputery stacjonarne), który ma dostęp do licencji Windows przypisanych do konkretnego urządzenia. Rzadkością jest dziś np. sprzedawanie laptopów bez preinstalowanego systemu operacyjnego. Na popularność oryginalnego softu wpłynęły też ceny oprogramowania, które stały się bardziej atrakcyjne - częściowo za sprawą dywersyfikacji jego dostawców.





Ile kosztuje Windows 11?



Obecnie legalny system operacyjny Windows można nabyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest zakup sprzętu z licencją typu OEM, która jest dożywotnio przypisana do konkretnego urządzenia. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że użytkownik, który nie jest biegły w temacie oprogramowania, po zakupie urządzenia, nie musi martwić się już zakupem licencji, czy aktywacją klucza. Po zakupie sprzętu, niemal od razu można korzystać z pełnych możliwości systemu Windows.









Cena Windows 11 w Polsce, w renomowanym sklepie Soft 360, w wersji Home i Pro wynosi 539 oraz 659 złotych i jest to cena wyraźnie niższa niż w oficjalnym sklepie Microsoftu, mimo tego, że licencja jest w 100-procentach oryginalna. Tu warto wspomnieć też, że znaczne różnice w cenie niektórych licencji, które można znaleźć w sieci, wynikają z tego, że klucze zakupione w niższej cenie, tej mocno i to bardzo odbiegającej od rynkowej średniej, pochodzą z nielegalnych źródeł (są kupowane przy wykorzystaniu skradzionych kart kredytowych czy zostały zakupione na zagranicznych rynkach i nie są dopuszczone do użytku w Polsce). Klucze pochodzące z nielegalnych źródeł mogą przysporzyć ich użytkownikom sporo kłopotów, warto więc wystrzegać się korzystania z produktów, których pochodzenie jest nie do końca znane.





Zakup oryginalnego oprogramowania firmy Microsoft, umożliwia korzystanie ze wszystkich możliwości systemu Windows 11 wraz z funkcjami umożliwiającymi bezpieczne korzystanie z oprogramowania. Windows 11 Home doskonale sprawdzi się w warunkach domowych do nauki i pracy na prywatne potrzeby. Warto wspomnieć, że jeżeli zależy nam na odpowiednim szyfrowaniu i ochronie danych poufnych np. w przypadku prowadzenia firmy lub wykorzystywania komputera do pracy, lepiej zastanowić się nad zakupem wersji Pro, która posiada zaawansowane narzędzia umożliwiające ochronę danych znajdujących się na dysku komputera.









Na koniec rozważań o Windowsie 11 wspomnimy też o możliwości aktualizacji Windowsa 10 do wersji 11. Aktualizacja jest darmowa, a system Windows 10 jest wyraźnie tańszy niż najnowsza wersja OS-u Microsoftu. Innymi słowy, kupno starszego wariantu może być w pewnych przypadkach bardziej opłacalne (aktualizacja wymaga spełnienia wymagań sprzętowych).





Microsoft 365 czy pakiet Office 2019, a może 2021?







Po zakupie i aktywacji legalnego systemu operacyjnego użytkownicy stają przed kolejnym wyborem - pakietu narzędzi biurowych umożliwiających pracę. Przed zakupem któregoś z rozwiązań, warto zadań sobie kilka pytań:





Z których narzędzi systemowych korzystamy najczęściej?

W jaki sposób korzystamy z narzędzi systemu Windows?

Do czego nam służą?

Jaki charakter ma wykonywana przez nas praca?



Jeżeli wykorzystujemy komputer tylko w domu, do codziennego użytku, z pewnością nie potrzebujemy rozbudowanego pakietu, umożliwiającego zaawansowane operacje. W użytku domowym doskonale sprawdza się pakiet Office 2021 Home & Business. Jest to zestaw znanych narzędzi biurowych, które mogą być przydatne podczas nauki czy pracy w warunkach domowych. W jego skład wchodzi między innymi program Outlook, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Licencja wieczysta umożliwia korzystanie z produktów bezterminowo. Za pakiet z roku 2021 w sklepie Soft 360 zapłacimy od 585 do 2199 złotych, w zależności od tego, na którą wersje się zdecydujemy. Ceny pakietu z roku 2019 wahają się od 399 do 1140 złotych.





W przypadku większych przedsiębiorstw, które korzystają z pracy zarówno w trybie online, jak i offline lepiej sprawdzi się środowisko Microsoft 365. Cena waha się od 219 do 589 złotych za możliwość korzystania z niego przez 12 miesięcy. Jak zapewnia firma Microsoft, licencja bezpośrednio przyczynia się do wzrostu wydajności firmy, dzięki możliwości wykonywania pracy poprzez narzędzia najwyższej jakości zarówno w przypadku pracy w połączeniu z siecią, jak i w trybie offline. Z aplikacji korzysta się za pośrednictwem przeglądarki, co może być wygodne dla pracowników i kierownictwa korzystających z urządzeń mobilnych. Programy zabezpieczone są systemem nowoczesnych technologii umożliwiających zabezpieczenie na poziomie korporacyjnym, które służą do kontroli danych znajdujących się w chmurze, na dysku OneDrive.





Legalny system Windows - dlaczego jest tak ważny?



Dostęp do legalnego oprogramowania, a konkretnie do systemu Windows 11 umożliwia korzystanie ze wszystkich narzędzi, funkcji i zabezpieczeń oferowanych przez producenta. Kiedy użytkownik wykorzysta klucze z nielegalnego źródła, a system je rozpozna, najprawdopodobniej zostanie zablokowany dostęp do aktualizacji oprogramowania, metod zapewnienia bezpieczeństwa, a także nie będą dostępne nowe wersje zaktualizowanych narzędzi Microsoft. Może się tak stać po kliku dniach czy miesiącach od instalacji. Należy pamiętać, że klucz produktu nie ma żadnego związku z prawidłowym licencjonowaniem. Otrzymanie klucza produktu nie oznacza, że uzyskałeś prawo do licencji.









Oryginalny Windows, warto zakupić nie tylko, jeśli chodzi najnowszy system (Windows 11), ale także wszystkie poprzednie wersje tego OS-u. Chcąc zapewnić sobie komfort pracy, a także możliwość bezpiecznego korzystania z komputera, warto zakupić klucze o legalnym pochodzeniu. Oryginalny system Windows w wersji Pro oraz Home zapewnia komfortowe użytkowanie wszystkich narzędzi udostępnionych przez firmę Microsoft. Choć początkowo cena produktów może wydawać się wysoka, warto wziąć pod uwagę, że oryginalny system Windows jest kupowany raz i posiada licencję wieczystą, umożliwiającą korzystanie z niego bezterminowo.



Artykuł sponsorowany