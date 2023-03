ChatGPT uruchomiony na komputerze IBM z MS-DOS na pokładzie

Zadziwiający pomysł jednego z użytkowników.



Pasjonat retro technologii zdecydował się na realizację dosyć nietypowego projektu. Udało mu się bowiem uruchomić narzędzie ChatGPT na komputerze z 1984 roku wyposażonym w system operacyjny MS-DOS, co wcale nie jest takim prostym zadaniem. Najwięcej kłopotów sprawiło mu nawiązanie połączenia sieciowego z samą usługą, ale koniec końców misja zakończyła się powodzeniem. Poniżej znajdziecie jej szczegółowy opis.





Uruchomiono ChatGPT na komputerze sprzed 40 lat



ChatGPT bije ostatnimi czasy rekordy popularności. Zaawansowana sztuczna inteligencja jest dostępna tak naprawdę dla każdej chętnej osoby i powoli znajduje miejsce w świadomości internautów niekoniecznie interesujących się technologią na co dzień. Technologia odnalazła się również w nieco bardziej wymagającym środowisku – na różnych portalach odnaleźć można naprawdę kreatywne projekty wykorzystujące część potencjału drzemiącego w rozwiązaniu od firmy OpenAI.



Za przykład niech posłuży programista Yo Kheng Meng, który kilka dni temu wrzucił na swój kanał filmik ukazujący próbę uruchomienia narzędzia ChatGPT na komputerze z 1984 roku, a konkretniej – IBM 5155 Portable PC działającym na oprogramowaniu MS-DOS od firmy Microsoft. Obsługa sztucznej inteligencji przez to leciwe urządzenie wydaje się nierealna i wręcz zakrawająca o abstrakcję, ale co jest w tym wszystkim najciekawsze – po pokonaniu kilku poważnych problemów… wszystko zadziałało.





Na wstępie warto zaznaczyć, iż we wnętrzu powyżej wspomnianego sprzętu znajduje się procesor Intel 8088 o taktowaniu 4,77 MHz i zaledwie 640 KB pamięci operacyjnej. Są to parametry niewystarczające do uruchomienia przeglądarki, więc mężczyzna musiał poradzić sobie w inny sposób. Postanowił na skorzystanie z kompilatora Open Watcom C/C++, co pozwoliło mu na przeniesienie usługi na komputer sprzed niemalże czterech dekad. Najpierw jednak przeprowadził odpowiednie testy na maszynie wirtualnej, dopiero potem przeszedł do stosownej aktywacji.



Największym problemem okazało się jednak nawiązanie połączenia sieciowego z samą usługą. W tym celu Yo Kheng Meng był zmuszony do ręcznego napisania zapytania POST w języku C, by nawiązać łączność z API Chat Completion ChatGPT. Potem wystąpiły jeszcze inne kłopoty, lecz finalnie projekt został sfinalizowany – zaawansowana sztuczna inteligencja zadziałała na sprzęcie z 1984 roku.



Jak więc widać, można ją uruchomić na niewymagających urządzeniach, lecz wątpię czy przeciętny konsument będzie zawracał sobie tym głowę. Mamy więc do czynienia z ciekawostką dla entuzjastów technologii.



Źródło: YouTube